Тривога у Києві тривала 35 хвилин: місто перебувало під балістичною атакою

Громадяни можуть залишати укриття

У Києві та низці областей України вночі 16 серпня лунала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

О 03:22 оголосили повторний відбій.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1635-й день повномасштабної війни