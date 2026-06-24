Прив’язали до дерева та жорстоко побили: за вбивство киянина затримано п’ятьох чоловіків

Тіло чоловіка з тяжкими травмами голови та грудної клітки виявили на березі річки в Оболонському районі

У Києві затримали п’ятьох чоловіків, які через словесний конфлікт жорстоко побили до смерті 58-річного перехожого. Аби приховати сліди злочину, нападники намагалися знищити карти пам'яті з камер відеоспостереження. Про це повідомляє поліція Києва, інформує «Главком».

Тіло чоловіка з тяжкими травмами голови та грудної клітки виявили на березі річки по вулиці 6-та Лінія Садова в Оболонському районі.

Як з’ясували правоохоронці, напередодні компанія молодиків відпочивала біля кав’ярні, яка належить одному з фігурантів. Між одним із них та випадковим перехожим спалахнула сварка. У відповідь п’ятеро чоловіків почали бити потерпілого руками, ногами та дерев’яною палицею. Згодом його силоміць відтягнули за будівлю кав’ярні, прив’язали мотузкою до дерева і продовжили катування, ігноруючи благання припинити.

Через деякий час чоловік зміг звільнитися та відійти до річки. Проте зловмисники наздогнали його, повалили на землю та знову жорстоко побили. Від отриманих травм киянин помер на місці.

Правоохоронці оперативно встановили особи нападників – це молодики віком від 18 до 34 років. Один із них намагався переховуватися в Одеській області, але його розшукали та затримали. Також з'ясувалося, що зловмисники намагалися знищити записи з камер спостереження на кав'ярні.

Наразі всі п’ятеро фігурантів затримані й перебувають під вартою. Їм повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України). За скоєне молодикам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області поліцейські затримали 58-річного чоловіка, який під час сварки на ґрунті ревнощів жорстоко вбив свою 64-річну співмешканку. Трагедія сталася в селі Музичі. За даними слідства, цивільне подружжя вживало алкогольні напої за місцем тимчасового проживання. Під час застілля між ними спалахнув конфлікт через ревнощі. У розпалі сварки чоловік схопив сокиру та завдав її ріжучою частиною щонайменше 13 ударів по ногах жінки.