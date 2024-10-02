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Що не так із укриттями у столиці? Під КМДА пройшов мітинг активістів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Що не так із укриттями у столиці? Під КМДА пройшов мітинг активістів (відео)
37% укриттів у Києві – зачинені
фото: скріншот

50% укриттів у місті не мають жодного вказівника

Сьогодні, 2 жовтня, під стінами Київської міської державної адміністрації пройшов мітинг. На порядку денному стан укриттів у столиці. Про це повідомляє «5 канал».

Активісти оприлюднили результати тримісячного моніторингу укриттів у столиці та привертають на них увагу місцевої влади. Мовляв, для киян замало доступних бомбосховищ.

Як зазначається,  37% укриттів у Києві – зачинені, а до 50% бомбосховищ не мають жодного вказівника. Також відомо, що лише у 30% укриттів можна потрапити з домашніми улюбленцями.

Нагадаємо, депутата Київради Вікторія Пташник підняла питання про додаткові місця для сидіння у метро під час повітряних тривог, аби жителі міста та гості столиці почували себе комфортніше. Вона підготувала звернення до мера міста Віталія Кличка, Дептрансу та самої підземки з запитом про можливість покращити перебування у підземці для пасажирів, що перечікують ворожі напади.

Теги: метро мітинг укриття тривога

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