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У Києві жінка впала на колії метро: у мережі з'явилося відео із місця події

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві жінка впала на колії метро: у мережі з'явилося відео із місця події
Потерпіла вийшла на вулицю у супроводі двох чоловіків
фото: ілюстративне

Рух поїздів було відновлено після семихвилинної затримки

Сьогодні, 30 вересня на станції метро «Вокзальна» в Києві впала на колії жінка. Про це повідомила прес-секретар київського метрополітену Оксана Никифорук у коментарі УНН.

Як зазначається, потерпілу вже дістали живою, викликали швидку, рух поїздів відновлено після семихвилинної затримки.

«Було падіння пасажирки на колію, жива. Її вже дістали, на місце викликана швидка, обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Рух поїздів відновлено. Затримка в русі склала 7 хв», – розповіла Никифорук.

Згодом у мережі з'явилося відео із місця події. На оприлюднених кадрах видно, як потерпіла у супроводі двох чоловіків рухається до виходу. 

Нагадаємо, відновлена ділянка між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» перебуває під постійним контролем фахівців. Протягом усього часу експлуатації жодних відхилень не виявлено. Рух поїздів на ділянці між станціями «Деміївська» «Либідська» було відновлено 12 вересня. На цій ділянці підрядна організація разом із фахівцями метрополітену протягом двох місяців проводить посилений постійний нагляд і геодезичний моніторинг, а також маркшейдерські заміри. 

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Теги: метро

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