Чергова атака на Київ: у Голосіївському районі пошкоджено офісне приміщення
Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється
Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по столиці. Під час п’ятої від початку доби повітряної тривоги, яка тривала лише шість хвилин, у Голосіївському районі було пошкоджено офісне приміщення. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА), інформує «Главком».
«У Голосіївському районі пошкоджено офісне приміщення», – йдеться в повідомленні КМВА.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що дрон впав на чотириповерховий бізнес-центр у Голосіївському районі.
Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється. На місце події прямують екстрені служби.
Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.
Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства.Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.
У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.
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