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Чергова атака на Київ: у Голосіївському районі пошкоджено офісне приміщення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Чергова атака на Київ: у Голосіївському районі пошкоджено офісне приміщення
На місце влучання прямують екстрені служби
фото: соцмережі

Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по столиці. Під час п’ятої від початку доби повітряної тривоги, яка тривала лише шість хвилин, у Голосіївському районі було пошкоджено офісне приміщення. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА), інформує «Главком».

«У Голосіївському районі пошкоджено офісне приміщення», – йдеться в повідомленні КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що дрон впав на чотириповерховий бізнес-центр у Голосіївському районі.

Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється. На місце події прямують екстрені служби.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

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Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства.Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

Теги: Київ обстріл

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