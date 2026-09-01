На Київ та область насувається гроза, оголошено «жовтий» рівень небезпеки
Синоптики прогнозують погіршення погоди у найближчі години з утриманням до кінця доби 1 вересня
У найближчі три години з утриманням до кінця доби 1 вересня у Києві та Київській області очікується гроза. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.
Під час негоди фахівці рекомендують дотримуватися заходів безпеки: уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та не паркувати поруч із ними автотранспорт.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій міські служби закликають звертатися за відповідними номерами:
- Підтоплення проїжджої частини чи тротуарів: диспетчерська КК «Київавтодор» – (044) 284-74-19;
- Падіння дерев чи зламані гілки: аварійно-диспетчерська служба КО «Київзеленбуд» – (044) 272-40-18;
- Загроза життю через падіння дерев: рятувальна служба – 101 або КАРС (044) 430-37-13;
- Травмування людей: екстрена медична допомога – 103;
- Несправність світлофорів чи дорожніх знаків: ЦОДР – 050-387-35-42.
Нагадаємо, у вівторок, 1 вересня, у Києві мінлива хмарність. По області очікуюються короткочасні дощі (вночі місцями), вдень подекуди грози. У столиці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 23-28°, у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.
Як повідомлялось, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо, це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».
До слова, у Київській області з 1 до 3 вересня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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