На Київ та область насувається гроза, оголошено «жовтий» рівень небезпеки

Синоптики прогнозують погіршення погоди у найближчі години з утриманням до кінця доби 1 вересня

У найближчі три години з утриманням до кінця доби 1 вересня у Києві та Київській області очікується гроза. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

Попередження від Укргідрометцентру для жителів Києва та Київської області інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Під час негоди фахівці рекомендують дотримуватися заходів безпеки: уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій міські служби закликають звертатися за відповідними номерами:

Підтоплення проїжджої частини чи тротуарів: диспетчерська КК «Київавтодор» – (044) 284-74-19;

Падіння дерев чи зламані гілки: аварійно-диспетчерська служба КО «Київзеленбуд» – (044) 272-40-18;

Загроза життю через падіння дерев: рятувальна служба – 101 або КАРС (044) 430-37-13;

Травмування людей: екстрена медична допомога – 103;

Несправність світлофорів чи дорожніх знаків: ЦОДР – 050-387-35-42.

Нагадаємо, у вівторок, 1 вересня, у Києві мінлива хмарність. По області очікуюються короткочасні дощі (вночі місцями), вдень подекуди грози. У столиці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 23-28°, у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Як повідомлялось, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо, це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».

До слова, у Київській області з 1 до 3 вересня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.