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На Київ та область насувається гроза, оголошено «жовтий» рівень небезпеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київ та область насувається гроза, оголошено «жовтий» рівень небезпеки
Небо на Києвом затягнули важкі хмари. 1 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Синоптики прогнозують погіршення погоди у найближчі години з утриманням до кінця доби 1 вересня

У найближчі три години з утриманням до кінця доби 1 вересня у Києві та Київській області очікується гроза. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

Попередження від Укргідрометцентру для жителів Києва та Київської області
Попередження від Укргідрометцентру для жителів Києва та Київської області
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Під час негоди фахівці рекомендують дотримуватися заходів безпеки: уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій міські служби закликають звертатися за відповідними номерами:

  • Підтоплення проїжджої частини чи тротуарів: диспетчерська КК «Київавтодор» – (044) 284-74-19;
  • Падіння дерев чи зламані гілки: аварійно-диспетчерська служба КО «Київзеленбуд» – (044) 272-40-18;
  • Загроза життю через падіння дерев: рятувальна служба – 101 або КАРС (044) 430-37-13;
  • Травмування людей: екстрена медична допомога – 103;
  • Несправність світлофорів чи дорожніх знаків: ЦОДР – 050-387-35-42.

Нагадаємо, у вівторок, 1 вересня, у Києві мінлива хмарність. По області очікуюються короткочасні дощі (вночі місцями), вдень подекуди грози. У столиці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 23-28°, у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Як повідомлялось, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо, це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».

До слова, у Київській області з 1 до 3 вересня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Теги: Київ негода гроза

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