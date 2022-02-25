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    Ситуація в столиці: у спальному районі почалася стрілянина

    Українців закликають виготовляти коктейлі Молотова - Ситуація в столиці: у спальному районі почалася стрілянина
    Українців закликають виготовляти коктейлі Молотова
    фото з відкритих джерел

    У Києві діють ворожі диверсанти

    Сьогодні, 25 лютого у спальному районі столиці чути звуки стрілянини. Мова йде про Мінський масив. Про це повідомляє «РБК-Україна».

    Наразі мешканці житлового масиву сховалися в укриттях.

    Згодом у Міноборони проінформували, що до спального району увійшли російські диверсанти.

    «На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки Виготовляти коктейлі Молотова, знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям – бути обережними! Не покидати оселі!», – закликають у відомстві.

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    Нагадаємо, диверсантів, які викрали авто і переодяглися у Києві в форму ЗСУ, знешкоджено.

    Як повідомлялося, на Оболоні російські окупанти захопили авто ЗСУ і рухалися до центру столиці.

    Відомо, що диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовували автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги взяли два ББМ «Козак», три КРАЗИ та ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗСУ.

    Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

    Станом на ранок російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель.

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    Теги: Київ Міноборони стрілянина
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    Ситуація в столиці: у спальному районі почалася стрілянина