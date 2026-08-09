На Закарпатті мотоцикліст загинув після зіткнення з коровою

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого

Чоловік отримав проникаюче поранення грудної клітки рогом тварини

На Закарпатті у ДТП загинув 43-річний водій мотоцикла. Чоловік зіткнувся з коровою та отримав смертельні поранення. Про це повідомили у Нацполіції Закарпатської області, інформує «Главком».

Аварія трапилася ввечері суботи, 8 серпня, у селі Німецька Мокра Тячівського району. До поліції надійшло повідомлення від медиків про загиблого внаслідок ДТП мотоцикліста.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що 43-річний водій незареєстрованого мотоцикла на заокругленій ділянці дороги врізався у корову, яка йшла назустріч.

«Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав проникаюче поранення грудної клітки рогом тварини та загинув на місці події. Корова не постраждала», – повідомили у поліції.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Раніше на Закарпатті сталася ДТП за участю двох неповнолітніх водіїв. 16-річний юнак за кермом автомобіля Audi збив двох дітей на мотоциклі.

Крім того, український співак Shumei, він же Олег Шумей, потрапив у ДТП у Києві разом зі своєю командою.