Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Закарпатті мотоцикліст загинув після зіткнення з коровою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Закарпатті мотоцикліст загинув після зіткнення з коровою
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого
фото: zk.npu.gov.ua

Чоловік отримав проникаюче поранення грудної клітки рогом тварини

На Закарпатті у ДТП загинув 43-річний водій мотоцикла. Чоловік зіткнувся з коровою та отримав смертельні поранення. Про це повідомили у Нацполіції Закарпатської області, інформує «Главком».

Аварія трапилася ввечері суботи, 8 серпня, у селі Німецька Мокра Тячівського району. До поліції надійшло повідомлення від медиків про загиблого внаслідок ДТП мотоцикліста.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що 43-річний водій незареєстрованого мотоцикла на заокругленій ділянці дороги врізався у корову, яка йшла назустріч.

«Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав проникаюче поранення грудної клітки рогом тварини та загинув на місці події. Корова не постраждала», – повідомили у поліції.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Раніше на Закарпатті сталася ДТП за участю двох неповнолітніх водіїв. 16-річний юнак за кермом автомобіля Audi збив двох дітей на мотоциклі. 

Крім того, український співак Shumei, він же Олег Шумей, потрапив у ДТП у Києві разом зі своєю командою.

Читайте також:

Теги: дороги смерть водій тварини розслідування ДТП Закарпаття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артист опублікував кадри з місця події
Відомий український співак потрапив у ДТП
Вчора, 15:47
Олексій Юков займався пошуком загиблих військових
Загинув керівник пошукової групи «Плацдарм» Олексій Юков, який повертав тіла полеглих військових
5 серпня, 16:52
Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння – в його організмі виявили 1,69 проміле алкоголю
На Обухівщині через нетверезого тракториста загинула шестирічна дівчинка
4 серпня, 14:00
Наслідки російського удару по Києву
У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ: у якому вони стані
1 серпня, 08:26
63-річний водій вантажівки DAF у напрямку Харкова врізався у причіп на узбіччі, після чого збив 26-річного пішохода.
Смертельна ДТП на Бориспільщині: вантажівка збила 26-річного пішохода
22 липня, 15:44
Поліція Київщини затримала 10-го підозрюваного у вбивстві двох братів
Справа про вбивство двох людей. Затримано комбрига 155-ї бригади Лучанова
13 липня, 13:18
Судмедексперти назвали причину смерті сенатора Грема
Судмедексперти встановили попередню причину смерті Ліндсі Грема
13 липня, 00:56
Поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю пасажирського автобуса
На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус: є потерпілі
11 липня, 17:26
Тимофій Музичук грає у гурті Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні
Учасник гурту Kalush Orchestra переніс 10 операцій після ДТП
10 липня, 14:24

Події в Україні

Росія вдарила по Сумах п'ятьма КАБами: є поранені
Росія вдарила по Сумах п'ятьма КАБами: є поранені
Повітряна тривога у Києві тривала 21 хвилину
Повітряна тривога у Києві тривала 21 хвилину
Окуповану Макіївку атакували дрони: спалахнув ТЦ «Галактика»
Окуповану Макіївку атакували дрони: спалахнув ТЦ «Галактика»
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
На Нікопольщині через атаки РФ загинула людина, ще п'ятеро поранені
На Нікопольщині через атаки РФ загинула людина, ще п'ятеро поранені
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
72K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
Вчора, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua