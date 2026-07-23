Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Пастки для самців»: зеленбудівці рятують каштани Києва за допомогою «годівничок»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Пастки для самців»: зеленбудівці рятують каштани Києва за допомогою «годівничок»
Метод феромонової пастки дає накопичувальний ефект і потребує системної роботи протягом кількох сезонів, однак чисельність шкідників вже почала знижуватися
фото: Київзеленбуд/Facebook

Фахівці КП УЗН Шевченківського району встановлювали пастки у два етапи – у травні та червні

У столиці для захисту каштанів від каштанової мінуючої молі почали застосовувати феромонні пастки. Озеленювачі зазначають, що цей екологічний метод дозволяє поступово зменшувати чисельність шкідника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КО «Київзеленбуд».

Фахівці встановлювали пастки у два етапи – у травні та червні, під час активного льоту молі
Фахівці встановлювали пастки у два етапи – у травні та червні, під час активного льоту молі
фото: Київзеленбуд
Потрапляючи всередину пастки, самці молі нейтралізуються й не беруть участі в розмноженні
Потрапляючи всередину пастки, самці молі нейтралізуються й не беруть участі в розмноженні
фото: Київзеленбуд

Фахівці КП УЗН Шевченківського району встановлювали пастки у два етапи – у травні та червні, під час активного льоту молі.

Феромонові пастки можна побачили на каштанах у скверах та парках міста
Феромонові пастки можна побачили на каштанах у скверах та парках міста
фото: Київзеленбуд

Принцип роботи пасток полягає у використанні синтетичного феромону, який приваблює самців. Потрапляючи всередину, вони нейтралізуються й не беруть участі в розмноженні. Це зупиняє появу нових поколінь личинок, які знищують листя каштанів.

У «Київзеленбуді» підкреслюють, що метод дає накопичувальний ефект і потребує системної роботи протягом кількох сезонів, однак чисельність шкідників у районі вже почала знижуватися.

Нагадаємо, символ столиці – київські каштани – поступово зникають з міських вулиць. Кандидат біологічних наук, заступник директора Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка Микола Шумик, пояснив, що основні причини цього явища – природне старіння дерев, адже вони живуть близько 70-80 років в умовах міста, а також недостатнє висаджування нових. Крім того, каштани страждають від каштанової молі, яка гризе їхні листки. Окрім молі листю загрожують некрози (відмирання частини рослин), що відбувається через ослаблення імунітету, спеку та забруднене повітря.

Читайте також:

Теги: рослини Київзеленбуд Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знищені ракетним ударом РФ торгівельні площі на Лук'янівці
Обстріл Лук’янівського ринку: Кличко відповів на петицію про відбудову
23 червня, 14:37
Дарʼя Гончар та її мама бігли до укриття, але не встигли...
Обстріл Києва 2 червня: після трьох тижнів у реанімації померли 30-річна жінка та її мати
24 червня, 14:22
Наслідки ударів по Києву
Росія атакує Київ реактивними безпілотниками для виснаження ППО – The Telegraph
2 липня, 23:58
Внаслідок атаки БпЛА постраждав житловий будинок
Атака на Київ: БпЛА влучив у багатоповерхівку, поранено дитину (оновлено)
8 липня, 18:07
Анатолій Анатоліч показав своє пошкоджене авто після зіткнення
Ведучий Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП: подробиці
Вчора, 16:27
Петро Порошенко на Міжнародному економічному форумі у Львові
Порошенко розказав, як над його домом було збито ракету
26 червня, 14:27
На ярмарках можна купити свіжі овочі, фрукти та м'ясо за помірними цінами
У Києві на вихідних 4-5 липня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
4 липня, 07:00
Родини обурило, що під час облаштування алеї комунальники знищили квіткові клумби, які раніше прикрашали парк
У Києві триває скандал через нову Алею пам'яті
4 липня, 18:58
ЖК RiverStone («РіверСтоун») – житловий комплекс бізнес-класу, розташований у Дарницькому районі Києва
У Києві на Дніпровській набережній зацвіла вода: місцеві скаржаться на сморід (відео)
20 липня, 10:37

Новини

«Пастки для самців»: зеленбудівці рятують каштани Києва за допомогою «годівничок»
«Пастки для самців»: зеленбудівці рятують каштани Києва за допомогою «годівничок»
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
«Війна закінчилася?»: зняття захисту з пам'ятників у столиці збурило мережу
«Війна закінчилася?»: зняття захисту з пам'ятників у столиці збурило мережу
Мільярдери Гереги відкрили найбільший дитячий магазин
Мільярдери Гереги відкрили найбільший дитячий магазин
23 липня в Києві та області прогнозується високий рівень пожежної небезпеки
23 липня в Києві та області прогнозується високий рівень пожежної небезпеки
Змінено рух приміських поїздів між Києвом і Ніжином
Змінено рух приміських поїздів між Києвом і Ніжином

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
96K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
83K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
Вчора, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua