«Пастки для самців»: зеленбудівці рятують каштани Києва за допомогою «годівничок»

Метод феромонової пастки дає накопичувальний ефект і потребує системної роботи протягом кількох сезонів, однак чисельність шкідників вже почала знижуватися

Фахівці КП УЗН Шевченківського району встановлювали пастки у два етапи – у травні та червні

У столиці для захисту каштанів від каштанової мінуючої молі почали застосовувати феромонні пастки. Озеленювачі зазначають, що цей екологічний метод дозволяє поступово зменшувати чисельність шкідника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КО «Київзеленбуд».

Фахівці встановлювали пастки у два етапи – у травні та червні, під час активного льоту молі фото: Київзеленбуд

Потрапляючи всередину пастки, самці молі нейтралізуються й не беруть участі в розмноженні фото: Київзеленбуд

Фахівці КП УЗН Шевченківського району встановлювали пастки у два етапи – у травні та червні, під час активного льоту молі.

Феромонові пастки можна побачили на каштанах у скверах та парках міста фото: Київзеленбуд

Принцип роботи пасток полягає у використанні синтетичного феромону, який приваблює самців. Потрапляючи всередину, вони нейтралізуються й не беруть участі в розмноженні. Це зупиняє появу нових поколінь личинок, які знищують листя каштанів.

У «Київзеленбуді» підкреслюють, що метод дає накопичувальний ефект і потребує системної роботи протягом кількох сезонів, однак чисельність шкідників у районі вже почала знижуватися.

Нагадаємо, символ столиці – київські каштани – поступово зникають з міських вулиць. Кандидат біологічних наук, заступник директора Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка Микола Шумик, пояснив, що основні причини цього явища – природне старіння дерев, адже вони живуть близько 70-80 років в умовах міста, а також недостатнє висаджування нових. Крім того, каштани страждають від каштанової молі, яка гризе їхні листки. Окрім молі листю загрожують некрози (відмирання частини рослин), що відбувається через ослаблення імунітету, спеку та забруднене повітря.