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Названо найпопулярніші та найменш завантажені маршрути транспорту в Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Названо найпопулярніші та найменш завантажені маршрути транспорту в Києві
За даними профільного департаменту, незалежно від годин пік найвище завантаження протягом усього дня мають три маршрути
фото: everyday.sumy.ua

Найменший пасажиропотік спостерігається на окремих автобусних маршрутах, що обслуговують житлові масиви з невисокою щільністю населення

У столиці найбільший пасажиропотік у наземному громадському транспорті зафіксовано на магістральних маршрутах, які проходять через кілька районів міста, а також на тих, що сполучають правий та лівий береги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

За даними профільного департаменту, незалежно від годин пік найвище завантаження протягом усього дня мають такі маршрути: 

  • автобусні маршрути № 22 «Вул. Тростянецька – Музей авіації» та № 114 «Вул. Радунська – Центральний залізничний вокзал»;
  • тролейбусні маршрути № 30 «Вул. Милославська – вул. Кадетський Гай» та № 31«Вул. Милославська – ст. м. «Лук’янівська»;
  • трамвай № 1 «Михайлівська Борщагівка – станція «Старовокзальна» і трамвай № 3 «Станція «Жуля Верна» – станція «Старовокзальна».

«Водночас значний пасажиропотік спостерігається й на інших соціально важливих маршрутах, які забезпечують транспортне обслуговування мешканців окремих житлових масивів. Зокрема, одним із таких є автобусний маршрут № 99 «Проспект Литовський (Мінський масив) – ст. м. «Мінська», – йдеться у відповіді Департаменту транспортної інфраструктури на запит Суспільного.

Як зазначили у відомстві, найменший пасажиропотік спостерігається на окремих автобусних маршрутах, що обслуговують житлові масиви з невисокою щільністю населення. Йдеться, зокрема, про автобусний маршрут № 54 «Вул. Покільська (пл. Михайла Співака) – ст. м. «Видубичі»».

«Організація роботи маршрутної мережі КП «Київпастранс» здійснюється з урахуванням наявного кадрового ресурсу та актуальних потреб пасажирів. Підприємство постійно аналізує пасажиропотоки, опрацьовує питання оптимізації роботи маршрутної мережі та вживає заходів для підвищення якості транспортного обслуговування населення», – додають у Департаменті.

Нагадаємо, з 28 червня 2026 року Kyiv City Express відновлює рух мостом між станціями Почайна та Райдужний, ремонт якого тривав майже два місяці.  

До слова, Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила надання 150 млн євро кредиту на масштабну модернізацію київського метрополітену. Залучені кошти спрямують на закупівлю нових сучасних вагонів та обслуговуючого обладнання.

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Теги: Київ громадський транспорт місцева влада КМДА

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