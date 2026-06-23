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У Києві через ярмарок змінено маршрути двох автобусів (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві через ярмарок змінено маршрути двох автобусів (схема)
Пасажирів просять заздалегідь враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок містом
фото: alivio.com.uа

До закінчення торгівлі рух автобусів №№ 46 і 112 буде організований за зміненим маршрутом

У Києві через проведення продовольчого ярмарку на вулиці Івана Микитенка у вівторок, 23 червня, змінено маршрути автобусів № 46 та № 112. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

До завершення торгівлі рух автобусів організовано таким чином:

  • від станцій метро «Лівобережна» та «Лук’янівська» транспорт курсує до вулиці Миколи Кибальчича за власними маршрутами;
  • далі автобуси рухаються по вулиці Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з вулицею Івана Микитенка.
У Києві через проведення продовольчого ярмарку на вулиці Івана Микитенка у вівторок, 23 червня, змінено маршрути автобусів № 46 та № 112
У Києві через проведення продовольчого ярмарку на вулиці Івана Микитенка у вівторок, 23 червня, змінено маршрути автобусів № 46 та № 112
інфографіка: «Київпастранс»

Пасажирів просять заздалегідь враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок містом.

Нагадаємо, київська влада відхилила петицію із закликом не підвищувати тариф проїзду громадським транспортом в столиці до 30 грн.  Наразі на сайті Київради зареєстровано іще щонайменше шість петицій проти підвищення вартості проїзду.

У вересні 2025 року Кличко заявив, що попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду. 7 квітня міський голова Віталій Кличко повідомив, що доручив переглянути тариф на проїзд в громадському транспорту. Профільні департаменти мають підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування. Мер нагадав, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. Її не переглядали з 2018 року.

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Теги: Київ громадський транспорт ярмарок

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