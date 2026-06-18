У Печерському районі мотоцикліст утікав від поліції та протаранив службовий байк

Мотоцикліст на Aprilia порушив правила дорожнього руху і намагався втекти від мотопатруля

Під час спілкування з інспекторами чоловік зробив ще одну спробу втекти: він різко рушив з місця і в’їхав у службовий мотоцикл поліції

У Печерському районі Києва водій мотоцикла Aprilia проігнорував законну вимогу мотопатрульних зупинитися, спробував утекти, а після того як його наздогнали й заблокували – в’їхав у службовий мотоцикл поліції. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, інформує «Главком».

Під час чергового патрулювання у Печерському районі мотопатрульні помітили транспортний засіб Aprilia, водій якого порушив правила дорожнього руху. Поліцейські подали водієві сигнал зупинитися, проте той проігнорував вимогу і продовжив рух, намагаючись зникнути.

Мотопатрульні наздогнали порушника та заблокували йому проїзд, змусивши зупинитися. Однак і після цього водій не припинив спроб уникнути відповідальності.

Під час спілкування з інспекторами чоловік зробив ще одну спробу втекти: він різко рушив з місця і в’їхав у службовий мотоцикл поліції. Внаслідок дій мотоцикліста ніхто з поліцейських не постраждав – ані інспектори, ані сам порушник.

Цей епізод ускладнив правове становище водія, оскільки до порушень правил дорожнього руху додалося ДТП за його участю.

За підсумками затримання поліцейські склали на водія три протоколи відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення:

за статтею 124 – порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду;

за частиною 1 статті 122-2 – невиконання законної вимоги про зупинку;

за частиною 1 статті 121-3 – порушення правил використання номерних знаків.

Окрім протоколів, поліцейські винесли відповідну постанову. Матеріали справи передаються до суду для подальшого розгляду.

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