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Фунікулер у Києві тимчасово припинить роботу: коли відновлять рух

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Фунікулер у Києві тимчасово припинить роботу: коли відновлять рух
Після завершення ремонту фунікулер відновить перевезення пасажирів у звичайному режимі
фото: Київпастранс

Київський фунікулер закриють до кінця літа

Із 13 липня до 21 серпня столичний фунікулер не працюватиме через щорічний плановий ремонт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київпастранс».

У комунальному підприємстві зазначили, що ремонт проводять щороку для підтримки належного технічного стану інфраструктури та рухомого складу.

«Комплекс робіт спрямований на підтримку належного технічного стану інфраструктури та рухомого складу», – повідомили у «Київпастрансі».

Під час ремонту фахівці відремонтують машинну, компресорну та тиристорну зали, перевірять і за потреби замінять шпали, оглянуть та вкоротять тяговий трос, обстежать контактну мережу, оновлять попереджувальну розмітку на станціях, проведуть ремонт дверей вагонів, дефектоскопію зварних швів, частково оновлять обшивку сидінь і відрегулюють пневмосистему.

Після завершення робіт вагони пройдуть обов'язкові статичні та динамічні випробування під підвищеним навантаженням. У підприємстві також пояснили, що через особливості конструкції демонтаж вагонів проводити не будуть.

«Через складну тросову систему та велику вагу вагонів демонтаж рухомого складу не проводиться. Всі роботи виконують безпосередньо на станціях і у міжстанційній зоні», – зазначили у «Київпастрансі».

Після завершення ремонту фунікулер відновить перевезення пасажирів у звичайному режимі.

До слова, цими вихідними на киян та гостей столиці чекають унікальні мистецькі виставки та яскраве закриття театрального сезону. Меломанів запрошують на сольний концерт Марини Круть, симфонічне виконання світових хітів, а любителів гумору – на вечори стендапу.

«Главком» підготував традиційний гід Києвом на 11-12 липня, де кожен знайде відпочинок до душі.

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Теги: ремонт Київпастранс фунікулер

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