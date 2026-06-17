Столична влада відреагувала на скандал щодо роботи «швидкої» під час тривог

У Департаменті наголосили, що повітряна тривога не зупиняє роботу медиків, які першими прибувають на місця ворожих ударів

Департамент охорони здоров'я КМДА оприлюднив офіційну заяву у відповідь на поширену в Telegram-каналах інформацію про нібито відмову медиків їхати на виклик до постраждалого під час повітряної тривоги. У відомстві назвали такі звинувачення «маніпулятивними», повідомляє «Главком».

У Департаменті наголосили, що столична система охорони здоров'я працює безперервно, а щодоби в місті чергують 130 бригад. Повітряна тривога не зупиняє роботу медиків, які першими прибувають на місця ворожих ударів.

За даними Департаменту, з початку вторгнення під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів міста Києва бригади екстреної медичної допомоги здійснили 4 687 виїздів на 1 687 локацій. Медичну допомогу надали 2 501 постраждалому, з них 2 309 дорослим і 192 дітям.

Статистика під час останніх атак

У КМДА також деталізували роботу екстреної медичної допомоги під час нещодавніх масованих обстрілів столиці:

14 травня 2026 року медики працювали на 27 локаціях. До реагування залучили 64 бригади. Допомогу отримали 47 постраждалих, серед яких двоє дітей. За результатами обстеження госпіталізували 32 особи, зокрема 31 дорослого та одну дитину. Ще 12 постраждалим допомогу надали на місці.

медики працювали на 27 локаціях. До реагування залучили 64 бригади. Допомогу отримали 47 постраждалих, серед яких двоє дітей. За результатами обстеження госпіталізували 32 особи, зокрема 31 дорослого та одну дитину. Ще 12 постраждалим допомогу надали на місці. 24 травня 2026 року медики працювали на 68 локаціях. До робіт залучили 106 бригад. Допомогу отримали 86 постраждалих, серед яких троє дітей. Госпіталізували 68 осіб, зокрема двох дітей. Ще 18 постраждалим допомогу надали на місці.

медики працювали на 68 локаціях. До робіт залучили 106 бригад. Допомогу отримали 86 постраждалих, серед яких троє дітей. Госпіталізували 68 осіб, зокрема двох дітей. Ще 18 постраждалим допомогу надали на місці. 3 червня 2026 року медики працювали на 47 локаціях. Залучили 78 бригад. Допомогу отримали 72 постраждалих, серед яких троє дітей. Госпіталізували 55 осіб, зокрема двох дітей. Ще 17 постраждалим допомогу надали на місці.

медики працювали на 47 локаціях. Залучили 78 бригад. Допомогу отримали 72 постраждалих, серед яких троє дітей. Госпіталізували 55 осіб, зокрема двох дітей. Ще 17 постраждалим допомогу надали на місці. 15 червня 2026 року медики працювали на 55 локаціях. До реагування залучили 71 бригаду. Допомогу отримали 30 постраждалих, серед яких двоє дітей. Госпіталізували 13 дорослих пацієнтів. Ще 17 постраждалим допомогу надали на місці.

У Департаменті наголосили, що окремим напрямом роботи Центру екстреної медичної допомоги є медична евакуація поранених військовослужбовців. За час повномасштабної війни 1 114 бригад здійснили перевезення та прицільну евакуацію 1 320 поранених військовослужбовців до закладів охорони здоров’я інших регіонів України та за кордон.

Загалом, за час повномасштабної військової агресії Росії бригади екстреної медичної допомоги міста Києва здійснили 26 569 виїздів і надали допомогу 25 853 пораненим.

У профільному департаменті закликали не поширювати вирвані з контексту твердження, оскільки безпідставні звинувачення демотивують персонал, який ризикує життям в умовах комбінованих ракетних ударів.

Нагадаємо, навколо роботи столичної екстреної медичної допомоги спалахнув скандал. Киянин, який дістав важке поранення живота під час масованої ракетної атаки, почув від диспетчера служби «103» фразу: «Чекайте до відбою повітряної тривоги!». Стікаючи кров'ю, постраждалий зателефонував у приватну клініку «Добробут» – там виклик теж зафіксували, але чесно попередили, що машина виїде лише в тому випадку, якщо бригада добровільно погодиться ризикувати під ракетами. Зрештою, в обох службах спрацював людський фактор – медики перетелефонували та виїхали на виклик під час атаки.