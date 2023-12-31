Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та восьми областях проблеми зі світлом та газом через обстріли та аварії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Києві та восьми областях проблеми зі світлом та газом через обстріли та аварії
У Херсонській області через бойові дії без світла перебувають 45 населених пунктів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Харківщині знеструмлено 20 населених пунктів

Через бойові дії й технологічні порушення проблем з електро- та газопостачанням зазнали вісім областей України та місто Київ. Про це повідомило Міністерство енергетики.

У Харківській області через бойові дії відключалася повітряна лінія 110 кВ, пошкоджень зазнало обладнання підстанції. Без електропостачання в регіоні опинилися 20 населених пунктів – 11 281 абонент. Загалом в області через ворожі обстріли світла немає у 27 236 споживачів.

У Харкові через ракетний удар російських військ пошкоджений готель «Харків Палас». За вказівкою Державної служби з надзвичайних ситуацій, припинене газопостачання дахової котельні. Витоків газу немає. Також у Харкові газопостачання припинене 292 споживачам.

В одному з населених пунктів Куп’янського району ворожим обстрілом пошкоджений газопровід низького тиску – без газу залишилися 70 абонентів.

У Вінниці через короткочасне вимкнення електронапруги в одному з будинків спрацював захист на газорегулювальному пункті, унаслідок чого подача газу припинена 1300 споживачам.

У Дніпропетровській області за добу у зв'язку з технічними причинами були знеструмлені 4226 споживачів. Без електропостачання перебували також відключені раніше абоненти. Загалом у регіоні енергетикам вдалося заживити 4741 споживача.

Станом на ранок 31 грудня електропостачання у Дніпропетровській області відсутнє у 175 споживачів. Через ворожі обстріли знеструмлювалися 1443 абоненти. Відновлювальні роботи тривають.

У Запорізькій області через ворожі обстріли були відключені 34 споживачі. Станом на ранок усі вони заживлені. Без електропостачання в регіоні залишаються 63 населені пункти – 5631 абонент.

У Києві у зв'язку з технологічними причинами світла немає у 213 споживачів. Тривають відновлювальні роботи.

В Одеській області через ворожі обстріли без електрики залишаються 296 споживачів.

У Сумській області через удар російської артилерії відключилася повітряна лінія 10 кВ – без світла опинилися три населені пункти (502 споживачі). Енергетики заживлять їх, щойно дозволять військові. Загалом у регіоні через ворожі обстріли знеструмленими залишаються 57 населених пунктів, 11 з них – частково (2784 споживачі).

У Херсонській області через бойові дії без світла перебувають 45 населених пунктів – 39 577 точок обліку, зокрема 13 574 в самому Херсоні.

У Чернігівській області внаслідок обстрілів, скоєних росіянами напередодні, знеструмленими залишаються 18 населених пунктів. Загалом без світла 1205 абонентів. Відновлювальні роботи тривають. Через технологічні причини в одному із сіл Козелецького району тимчасово припинене газопостачання 66 побутовим споживачам. У Семенівці ворожими обстрілами пошкоджені газопроводи приватних будинків – є відключені споживачі.

За даними Міненерго, ситуація в енергосистемі країни стабільна. Застосування планових відключень не передбачене.

Раніше «Укренерго» пояснило, чому виникає дефіцит електроенергії. Хронічна проблема енергосистеми пов'язана з обстрілами та втратою великої кількості потужних електростанцій на тимчасово окупованих територіях.

Читайте також: Новорічні свята без світла. «Укренерго» попередило про фейки Кремля
Теги: газ електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однією з ключових причин дефіциту експерти називають відсутність в енергосистемі резервів
Україна використала додаткові блоки ТЕС, ТЕЦ та ГЕС для стабільності енергосистеми
1 грудня, 21:53
Ракетні обстріли РФ можуть означати початок «зимової кампанії ударів» по Україні – ЗМІ
Ракетні обстріли РФ можуть означати початок «зимової кампанії ударів» по Україні – ЗМІ
8 грудня, 23:10
Вадим Новинський залишається акціонером АТ «Харківобленерго» через підконтрольну компанію «Смарт Холдинг»
Підсанкційний олігарх Новинський захоплює контроль в «Харківобленерго». Заява компанії
27 грудня, 19:04
Коли в енергосистемі України виникає дефіцит, в сусідніх країнах Європи електроенергія дорожче
Спецобов’язок з імпорту електроенергії може збільшити борги «Укренерго», – ЗМІ
18 грудня, 20:46
Шмигаль додав, що торгові центри, магазини, ресторани можуть знизити інтенсивність висвітлення вивісок та вітрин
Переносьте прання на нічні години: зверення уряду через дефіцит електроенергії
7 грудня, 18:18
«Укренерго» оцінило стан енергосистеми України
«Укренерго» попередило про «напружені тижні» для енергосистеми
9 грудня, 15:20
За тиждень енергетики відновили електропостачання 304 населених пунктів, знеструмлених через аномальну негоду
За тиждень енергетики ДТЕК відновили світло для 386 тисяч родин на Донеччині
19 грудня, 19:07
Обидві свердловини пробурені на одному родовищі
В Україні з’явилися одразу дві потужні свердловини
19 грудня, 13:10
Ігор Сирота: За спожиту електроенергію не сплачує багато державних підприємств
Енергоштаб перегляне перелік держпідприємств, які відключатимуть за несплату електроенергії
26 грудня, 12:37

Події в Україні

Ворог атакував Дніпропетровщину: є поранені
Ворог атакував Дніпропетровщину: є поранені
Росія каже, що помстилася за Білгород обстрілом Харкова. Розвідка відреагувала
Росія каже, що помстилася за Білгород обстрілом Харкова. Розвідка відреагувала
Друга за день масштабна повітряна тривога тривала майже годину
Друга за день масштабна повітряна тривога тривала майже годину
РФ не квапиться ремонтувати штаб Чорноморського флоту РФ. Який вигляд він має нині
РФ не квапиться ремонтувати штаб Чорноморського флоту РФ. Який вигляд він має нині
У Києві та восьми областях проблеми зі світлом та газом через обстріли та аварії
У Києві та восьми областях проблеми зі світлом та газом через обстріли та аварії
Обстріл Херсона: зросла кількість постраждалих
Обстріл Херсона: зросла кількість постраждалих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
ЗСУ розповіли, кому не видаватимуть повістки на вулицях
76K
Стало відомо, хто стоїть за вибухами в центрі Білгорода
43K
Путін, пам'ятай про 30 грудня 2006 року
33K
Обстріл Білгорода: кількість загиблих зросла до десяти, серед них є дитина
22K
Оборона Авдіївки: ЗСУ виконали три важливих завдання
15K
Велика Британія назвала винних у смерті росіян у Білгороді

Новини

Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Сьогодні, 05:05
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Вчора, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Вчора, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua