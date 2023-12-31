У Києві та восьми областях проблеми зі світлом та газом через обстріли та аварії

У Херсонській області через бойові дії без світла перебувають 45 населених пунктів

На Харківщині знеструмлено 20 населених пунктів

Через бойові дії й технологічні порушення проблем з електро- та газопостачанням зазнали вісім областей України та місто Київ. Про це повідомило Міністерство енергетики.

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У Харківській області через бойові дії відключалася повітряна лінія 110 кВ, пошкоджень зазнало обладнання підстанції. Без електропостачання в регіоні опинилися 20 населених пунктів – 11 281 абонент. Загалом в області через ворожі обстріли світла немає у 27 236 споживачів.

У Харкові через ракетний удар російських військ пошкоджений готель «Харків Палас». За вказівкою Державної служби з надзвичайних ситуацій, припинене газопостачання дахової котельні. Витоків газу немає. Також у Харкові газопостачання припинене 292 споживачам.

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В одному з населених пунктів Куп’янського району ворожим обстрілом пошкоджений газопровід низького тиску – без газу залишилися 70 абонентів.

У Вінниці через короткочасне вимкнення електронапруги в одному з будинків спрацював захист на газорегулювальному пункті, унаслідок чого подача газу припинена 1300 споживачам.

У Дніпропетровській області за добу у зв'язку з технічними причинами були знеструмлені 4226 споживачів. Без електропостачання перебували також відключені раніше абоненти. Загалом у регіоні енергетикам вдалося заживити 4741 споживача.

Станом на ранок 31 грудня електропостачання у Дніпропетровській області відсутнє у 175 споживачів. Через ворожі обстріли знеструмлювалися 1443 абоненти. Відновлювальні роботи тривають.

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У Запорізькій області через ворожі обстріли були відключені 34 споживачі. Станом на ранок усі вони заживлені. Без електропостачання в регіоні залишаються 63 населені пункти – 5631 абонент.

У Києві у зв'язку з технологічними причинами світла немає у 213 споживачів. Тривають відновлювальні роботи.

В Одеській області через ворожі обстріли без електрики залишаються 296 споживачів.

У Сумській області через удар російської артилерії відключилася повітряна лінія 10 кВ – без світла опинилися три населені пункти (502 споживачі). Енергетики заживлять їх, щойно дозволять військові. Загалом у регіоні через ворожі обстріли знеструмленими залишаються 57 населених пунктів, 11 з них – частково (2784 споживачі).

У Херсонській області через бойові дії без світла перебувають 45 населених пунктів – 39 577 точок обліку, зокрема 13 574 в самому Херсоні.

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У Чернігівській області внаслідок обстрілів, скоєних росіянами напередодні, знеструмленими залишаються 18 населених пунктів. Загалом без світла 1205 абонентів. Відновлювальні роботи тривають. Через технологічні причини в одному із сіл Козелецького району тимчасово припинене газопостачання 66 побутовим споживачам. У Семенівці ворожими обстрілами пошкоджені газопроводи приватних будинків – є відключені споживачі.

За даними Міненерго, ситуація в енергосистемі країни стабільна. Застосування планових відключень не передбачене.

Раніше «Укренерго» пояснило, чому виникає дефіцит електроенергії. Хронічна проблема енергосистеми пов'язана з обстрілами та втратою великої кількості потужних електростанцій на тимчасово окупованих територіях.