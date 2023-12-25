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В Україні через негоду залишилися без світла 72 населених пункти

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
В Україні через негоду залишилися без світла 72 населених пункти
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Через негоду відсутнє світло на Закарпатті, Харківщині та Київщині

Станом на ранок 25 грудня через несприятливі погодні умови залишилися без електропостачання 72 населених пункти. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

На Донеччині через негоду залишається без електропостачання 11 населених пунктів. Через обстріли знеструмлено вісім населених пунктів, за добу енергетики заживили 87 населених пунктів. Залишаються без світла внаслідок бойових дій 144 населених пункти.

У Херсоні через обстріл знеструмлювались 216 споживачів, всього в місті без світла 5,2 тис. абонентів. В області залишаються без світла 45 населених пунктів.

За добу енергетики заживили два населених пункти на Сумщині, 10 – у Запорізькій області, а також 506 споживачів на Харківщині.

Унаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 63 населених пункти у Запорізькій області, 54 – у Сумській області, 16 – у Чернігівській області та 16,3 тис. споживачів на Харківщині.

Через негоду відсутнє світло у 21 населеному пункті на Закарпатті, п'яти – на Харківщині та у 3 тис. споживачів у Київській області.

Як відомо, за дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів.

Раніше Закарпаття та Львівщину накрила потужна негода (фото).

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Теги: електроенергія

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