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Столичні рятувальники відзначили юнака за допомогу після ракетного удару 14 травня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Столичні рятувальники відзначили юнака за допомогу після ракетного удару 14 травня
Іван Захарчук живе по сусідству від будинку, в який влучила ворожа ракета
фото: ДСНС Києва

Начальник столичного управління ДСНС Роман Рудак зазначив, що Іван склав власний іспит на людяність та відвагу на «відмінно»

У Києві отримав відзнаку 18-річний Іван Захарчук, який допомагав рятувати людей після влучання російської ракети у багатоповерхівку в Дарницькому районі 14 травня. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує «Главком»

Іван живе по сусідству від будинку, в який влучила ворожа ракета. Тоді він кинувся допомагати рятувальникам.

Іван Захарчук отримав відзнаку з рук начальника столичного управління ДСНС Романа Рудака
Іван Захарчук отримав відзнаку з рук начальника столичного управління ДСНС Романа Рудака
фото: ДСНС Києва

Начальник столичного управління ДСНС Роман Рудак зазначив, що Іван склав власний іспит на людяність та відвагу на «відмінно».

«Не лишившись осторонь та усвідомлюючи відповідальність за життя тих, хто потребував допомоги, він з перших хвилин опікувався постраждалими до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів. Навіть після того, як до справи взялися рятувальники, юнак не залишив людей у біді та допоміг евакуювати постраждалого з небезпечної зони», – наголосив він.

За словами Рудака, тоді вдалося врятувати 30 людей. «Дякую, Іване. Твій приклад вкотре доводить, що наше суспільство сміливе й сильне духом, адже для нього відповідальність за життя одне одного переважає перед обличчям смертельної небезпеки», – зауважив він.

Навіть після того, як до справи взялися рятувальники, юнак не залишив людей у біді та допоміг евакуювати постраждалого з небезпечної зони
Навіть після того, як до справи взялися рятувальники, юнак не залишив людей у біді та допоміг евакуювати постраждалого з небезпечної зони
фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, 14 травня ворог вдарив ракетою по багатоповерхівці в Дарницькому районі, зруйнувавши під’їзд з дев'ятого до першого поверху. Внаслідок атаки по Києву, яка сталася у той день, загинули 24 людини, зокрема три дитини. Постраждали щонайменше 50 містян.

Теги: Київ ДСНС обстріл

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