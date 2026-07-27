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Росія вбила 18-річного студента київського коледжу Дмитра Скобеля

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росія вбила 18-річного студента київського коледжу Дмитра Скобеля
Організовано збір коштів для допомоги батькам загиблого юнака з похованням
Фото: Київський фаховий коледж електронних приладів

Церемонія прощання з Дмитром відбудеться сьогодні, 27 липня, о 13:00 на Берковецькому кладовищі

Унаслідок ворожого ракетного удару 24 липня загинув студент IV курсу Київського фахового коледжу електронних приладів (КТЕП) Дмитро Скобель. Хлопцеві було 18 років. Про це повідомили на офіційній сторінці навчального закладу у Facebook, інформує «Главком».

«Нелюди забрали юність, мрії та життя, яке тільки починало розквітати. Це непоправне горе для нашої спільноти», – зазначили в коледжі.

Церемонія прощання з Дмитром відбудеться сьогодні, 27 липня, о 13:00 у церкві біля входу до Берковецького кладовища (вул. Стеценка, 14). Наразі оголошено збір коштів для допомоги батькам загиблого юнака з похованням.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня Росія атакувала Україну п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 180 безпілотниками різних типів. Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 14 ударних дронів у дев’яти локаціях. Уламки збитих цілей упали ще у восьми місцях.

Також 24 липня у Київській області російські війська завдали ракетного удару по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.  У Генштабі наголосили, що уражений об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України. 

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Теги: Київ обстріл смерть

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