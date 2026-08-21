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Обстріл Києва 20 серпня: аварійно-відновлювальні роботи у Соломʼянському районі завершено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Обстріл Києва 20 серпня: аварійно-відновлювальні роботи у Соломʼянському районі завершено
Внаслідок ворожого обстрілу в Києві 20 серпня загинули 16 осіб
фото: ДСНС України

Вночі 20 серпня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Київ

Аварійно-відновлювальні роботи у Соломʼянському районі Києва завершено. Водночас уранці рятувальники планують відновити роботи на місці.  Про це повідомляє «Главком» із посилання на ДСНС УКраїни.

Нагадуємо, вночі 20 серпня Росія атакувала столицю. Внаслідок ворожого обстрілу в Києві загинули 16 осіб, 42 людини постраждали. 12 осіб вдалося врятувати.

Наразі рятувальники демонтували пять плит перекриття. Також розібрали та вивезли 62 куб. м зруйнованих будівельних конструкцій.

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу 20 серпня 2026 року
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу 20 серпня 2026 року
фото: ДСНС Києва
Обстріл Києва 20 серпня: аварійно-відновлювальні роботи у Соломʼянському районі завершено фото 1
фото: ДСНС Києва
Обстріл Києва 20 серпня: аварійно-відновлювальні роботи у Соломʼянському районі завершено фото 2
фото: ДСНС Києва
Обстріл Києва 20 серпня: аварійно-відновлювальні роботи у Соломʼянському районі завершено фото 3
фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, масована повітряна атака на Київ тривала усю ніч, майже дев'ять годин, на місцях можливих влучань та падіння уламків у столиці та на Київщині працюють екстрені служби. 

За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу у Києві загинули 13 людей. Ліквідація наслідків ворожих влучань і пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці досі тривають.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв далекобійну відповідь Росії на масований удар по українській столиці.  Сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки.

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Теги: Київ ДСНС обстріл

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