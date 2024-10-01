Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міжнародний день людей похилого віку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міжнародний день людей похилого віку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку
фото з відкритих джерел

Нині – гарна нагода сказати теплі слова подяки батькам, матерям, ветеранам праці, пенсіонерам і всім літнім людям

Сьогодні, 1 жовтня, у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку. У цей день у світі говорять про проведені активні дії щодо захисту інтересів людей похилого віку, створення для них сприятливих умов життя. Це і привід до роздумів щодо взаємозв’язку поколінь. 

Нині – гарна нагода сказати теплі слова подяки батькам, матерям, ветеранам праці, пенсіонерам і всім літнім людям за доброту і мудрість, багаторічну самовіддану працю та неоціненний вклад у розвиток України.

Зміст:

  1. Історія свята
  2. Привітання у прозі
  3. Привітання у віршах
  4. Яскраві листівки

Історія свята

14 грудня 1990 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 1 жовтня Міжнародним днем людей похилого віку з метою підвищення обізнаності про виклики та можливості, пов’язані зі старінням населення. Свято було започатковано для визнання внесків людей похилого віку в суспільство та для підвищення обізнаності про їхні потреби. З часом цей день став важливим для багатьох країн, які організовують різні заходи, присвячені літнім людям.

Україна, як повноправний член ООН, підтримала ініціативу міжнародного співтовариства і з 1991 року щорічно відзначає цей день. Рішення про щорічне відзначення в Україні Міжнародного дня громадян похилого віку та створення належних умов соціального захисту пенсіонерів, людей з інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян затверджено урядовою постановою від 26 вересня 1997 року № 1066 «Про щорічне відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку».

За міжнародною класифікацією, особою похилого віку вважається той, хто досяг 65 років. До 2050 року число таких людей у багатьох розвинених країнах збільшиться вдвічі (т. зв. процес старіння націй), а загальна кількість у світі складе два мільярди осіб.

Надважливою, на думку ООН, є потреба активного використання виробничого і творчого потенціалу людей старшого віку. Суспільство має одночасно допомагати долати психологічну межу старості та зменшувати тягар соціальних витрат на молодих людях за рахунок пенсіонерів, що працюють.

Привітання у прозі

Вітаємо з Міжнародним днем людей похилого віку! Бажаємо вам міцного здоров’я, довголіття, радості, сердечного тепла, любові, душевного спокою, добра і віри в краще майбутнє! Нехай завжди Вас оточують увагою і піклуванням близькі люди, нехай тішать своїми успіхами діти, внуки та правнуки і нехай ніщо не засмучує ваші будні.

***

З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку бажаємо вам добра, усмішок, людського тепла. Нехай кожен день вам приносить радість і благополуччя. Довгих років життя вам, миру і здоров’я в душі.

***

З Днем людей похилого віку. Нехай ваш вік буде вашим багатством. Бажаю вам жити в достатку, мати сили і міцне здоров’я, а також відмінну пенсію. Живіть собі на втіху і радійте кожному дню.

***

У цей святковий день прийміть щирі вітання і глибоку вдячність за все, що зроблено вами заради нашого майбутнього. Ваша праця, подвиг, шанобливе ставлення до людей – це незрівняний приклад для наслідування сучасній молоді. Низький уклін вам до землі, дорогі дідусі й бабусі, та велика подяка за все що, ви зробили для своїх нащадків. Бажаю Вам найголовнішого – здоров’я, безхмарного неба, сил та наснаги і далі дарувати тепло ваших посмішок, щастя та благополуччя! Нехай всі проблеми та незгоди обходять стороною, а добро, що ви робите, повертається сторицею!

***

Не має значення, скільки років тобі за паспортом, важливо, на скільки ти почуваєшся. Я бажаю тобі бути завжди молодим душею і ніколи не сумувати. Зі святом!

Привітання у віршах

Побажаємо Вам здоров’я,
Життя довгих років,
Щоб радістю наповнений
Був для Вас весь світ,
Оптимізму, бадьорості,
Сонячних Вам днів,
Щоб не знали горя,
Жили веселіш!

***

Мудрість ваша нехай несе
Нам свої пізнання,
Сил і нових вам висот,
Нового визнання!

***

Ви дуже багато побачили,
Величезний досвід за спиною.
Я в цей день Вам побажаю
Жити зі спокійною душею.

***

З Днем бабусь і дідусів,
Тих, хто мудрістю багатий,
Ваші роки – це скарб неоціненний,
В нашому житті ви – найкращі.

Бажаємо вам радості без меж,
Здоров'я, щоб було вам в радість,
Нехай ваші дні будуть теплі і ясні,
В любові й щасті кожен момент,
Щоб завжди були з вами рідні люди,
Щоб здійснювались мрії та плани всі.

***

Зі святом вас, бабусі й дідусі,
З днем любові та поваги,
Ваша доброта і чуйність – це скарби,
Що не знищити й часом не забрати.

Бажаємо здоров'я, радості і спокою,
Щоб ваші дні були сповнені усмішок,
Нехай у колі рідних завжди буде затишок,
А ваше серце розцвітає від щастя й любові.

Яскраві листівки

Міжнародний день людей похилого віку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
ілюстрація: uaportal.com
Міжнародний день людей похилого віку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
ілюстрація: uaportal.com
Міжнародний день людей похилого віку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
Міжнародний день людей похилого віку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
Міжнародний день людей похилого віку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
Міжнародний день людей похилого віку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
Міжнародний день людей похилого віку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7
Міжнародний день людей похилого віку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 8

Читайте також:

Теги: свято свята пенсіонери українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завжди треба тримати на увазі, що білоруська армія й так по суті бере участь на стороні РФ у війні проти України
Чи справді білоруські літаки загрожують Україні?
25 вересня, 10:24
Що станеться після падіння Покровська, наразі не відомо, але це може негативно вплинути на військові зусилля України
Між російськими військами та Покровськом залишилася одна лінія оборони – Forbes
1 вересня, 14:48
7 вересня – День воєнної розвідки України
День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7 вересня, 07:00
Фонд планує стимулювати уряд України до отримання додаткової підтримки у розмірі $50 млрд шляхом використання заморожених активів російського центрального банку
МВФ закликає Україну до підвищення податків та знецінення гривні – Bloomberg
4 вересня, 20:52
Українці виграли вісім матчів з восьми
Молодіжна збірна України з футболу достроково потрапила на Євро-2025
11 вересня, 02:16
7 вересня 2022 року указом президента України Володимира Зеленського був встановлений День воєнної розвідки, який відзначається щорічно
Зеленський звернувся до українців у День воєнної розвідки
7 вересня, 09:08
Початково у бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6 млн грн на золоті медалі та понад мільйон гривень на срібні
Золоті та срібні медалі скасують у школах? Нардепка зробила заяву
11 вересня, 15:13
Історія українського кіно починається з 1893 року
День українського кіно-2024: історія свята та цікаві факти
14 вересня, 09:54
Швейцарія йде на поступки для працевлашутвання українців
Українцям буде легше отримати роботу у Швейцарії: подробиці
24 вересня, 04:30

Суспільство

Міжнародний день людей похилого віку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Міжнародний день людей похилого віку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Загинув на Харківщині. Згадаймо розвідника Маркіяна Дороша
Загинув на Харківщині. Згадаймо розвідника Маркіяна Дороша
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Українські полярники показали фото рідкісного явища в Антарктиді
Українські полярники показали фото рідкісного явища в Антарктиді
Прикордонники фіксують зменшення кількості спроб нелегального виїзду з України
Прикордонники фіксують зменшення кількості спроб нелегального виїзду з України
Покрова Пресвятої Богородиці: історія і традиції свята, прикмети та заборони
Покрова Пресвятої Богородиці: історія і традиції свята, прикмети та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
51K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
46K
Працював на окупантів, а потім влаштувався до ТЦК: правоохоронці викрили колаборанта
33K
Без Криму і з «Луцькою областю». Як змінилася освіта і наука при Оксені Лісовому
32K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки

Новини

Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Вчора, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua