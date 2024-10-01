Міжнародний день людей похилого віку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Нині – гарна нагода сказати теплі слова подяки батькам, матерям, ветеранам праці, пенсіонерам і всім літнім людям
Сьогодні, 1 жовтня, у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку. У цей день у світі говорять про проведені активні дії щодо захисту інтересів людей похилого віку, створення для них сприятливих умов життя. Це і привід до роздумів щодо взаємозв’язку поколінь.
Нині – гарна нагода сказати теплі слова подяки батькам, матерям, ветеранам праці, пенсіонерам і всім літнім людям за доброту і мудрість, багаторічну самовіддану працю та неоціненний вклад у розвиток України.
Зміст:
Історія свята
14 грудня 1990 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 1 жовтня Міжнародним днем людей похилого віку з метою підвищення обізнаності про виклики та можливості, пов’язані зі старінням населення. Свято було започатковано для визнання внесків людей похилого віку в суспільство та для підвищення обізнаності про їхні потреби. З часом цей день став важливим для багатьох країн, які організовують різні заходи, присвячені літнім людям.
Україна, як повноправний член ООН, підтримала ініціативу міжнародного співтовариства і з 1991 року щорічно відзначає цей день. Рішення про щорічне відзначення в Україні Міжнародного дня громадян похилого віку та створення належних умов соціального захисту пенсіонерів, людей з інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян затверджено урядовою постановою від 26 вересня 1997 року № 1066 «Про щорічне відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку».
За міжнародною класифікацією, особою похилого віку вважається той, хто досяг 65 років. До 2050 року число таких людей у багатьох розвинених країнах збільшиться вдвічі (т. зв. процес старіння націй), а загальна кількість у світі складе два мільярди осіб.
Надважливою, на думку ООН, є потреба активного використання виробничого і творчого потенціалу людей старшого віку. Суспільство має одночасно допомагати долати психологічну межу старості та зменшувати тягар соціальних витрат на молодих людях за рахунок пенсіонерів, що працюють.
Привітання у прозі
Вітаємо з Міжнародним днем людей похилого віку! Бажаємо вам міцного здоров’я, довголіття, радості, сердечного тепла, любові, душевного спокою, добра і віри в краще майбутнє! Нехай завжди Вас оточують увагою і піклуванням близькі люди, нехай тішать своїми успіхами діти, внуки та правнуки і нехай ніщо не засмучує ваші будні.
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З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку бажаємо вам добра, усмішок, людського тепла. Нехай кожен день вам приносить радість і благополуччя. Довгих років життя вам, миру і здоров’я в душі.
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З Днем людей похилого віку. Нехай ваш вік буде вашим багатством. Бажаю вам жити в достатку, мати сили і міцне здоров’я, а також відмінну пенсію. Живіть собі на втіху і радійте кожному дню.
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У цей святковий день прийміть щирі вітання і глибоку вдячність за все, що зроблено вами заради нашого майбутнього. Ваша праця, подвиг, шанобливе ставлення до людей – це незрівняний приклад для наслідування сучасній молоді. Низький уклін вам до землі, дорогі дідусі й бабусі, та велика подяка за все що, ви зробили для своїх нащадків. Бажаю Вам найголовнішого – здоров’я, безхмарного неба, сил та наснаги і далі дарувати тепло ваших посмішок, щастя та благополуччя! Нехай всі проблеми та незгоди обходять стороною, а добро, що ви робите, повертається сторицею!
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Не має значення, скільки років тобі за паспортом, важливо, на скільки ти почуваєшся. Я бажаю тобі бути завжди молодим душею і ніколи не сумувати. Зі святом!
Привітання у віршах
Побажаємо Вам здоров’я,
Життя довгих років,
Щоб радістю наповнений
Був для Вас весь світ,
Оптимізму, бадьорості,
Сонячних Вам днів,
Щоб не знали горя,
Жили веселіш!
***
Мудрість ваша нехай несе
Нам свої пізнання,
Сил і нових вам висот,
Нового визнання!
***
Ви дуже багато побачили,
Величезний досвід за спиною.
Я в цей день Вам побажаю
Жити зі спокійною душею.
***
З Днем бабусь і дідусів,
Тих, хто мудрістю багатий,
Ваші роки – це скарб неоціненний,
В нашому житті ви – найкращі.
Бажаємо вам радості без меж,
Здоров'я, щоб було вам в радість,
Нехай ваші дні будуть теплі і ясні,
В любові й щасті кожен момент,
Щоб завжди були з вами рідні люди,
Щоб здійснювались мрії та плани всі.
***
Зі святом вас, бабусі й дідусі,
З днем любові та поваги,
Ваша доброта і чуйність – це скарби,
Що не знищити й часом не забрати.
Бажаємо здоров'я, радості і спокою,
Щоб ваші дні були сповнені усмішок,
Нехай у колі рідних завжди буде затишок,
А ваше серце розцвітає від щастя й любові.
Яскраві листівки
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