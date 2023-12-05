Суд залишив Князєва під вартою і знову зменшив заставу

Ексголова ВСУ вину в інкримінованих йому злочинних не визнає, а саму справу називає наслідком політичної боротьби

Строк дії запобіжного заходу – до другого лютого 2024

Сьогодні, 5 грудня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Про це повідомляє пресслужба САП.

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Також суд зменшив розмір застави указаному підозрюваному з 35 млн грн до 27 млн грн.

Строк дії запобіжного заходу – до 02.02.2024.

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Також зазначається, що у разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Як відомо, НАБУ затримало Князєва у травні за підозрою в отриманні нібито неправомірно вигоди за рішення суду у справі приватних компаній.

Ексголова ВСУ вину в інкримінованих йому злочинних не визнає, а саму справу називає наслідком політичної боротьби.

Нагадаємо, що у «справі Князєва», судді ВАКС вже тричі зменшували заставу – зі 107 млн грн – до 45 млн грн. Крім того, судді Вищого антикорупційного суду раніше прийняли рішення про повернення коштів, вилучених під час обшуків у Князєва вдома. Детективи НАБУ тим часом й досі не знайшли майже півмільйона доларів, які за їх версією були передані Князєву.