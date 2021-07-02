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    Свіжі Covid-дані: в Києві за добу менше 200 нових хворих

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    В Україні&nbsp;за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві - Свіжі Covid-дані: в Києві за добу менше 200 нових хворих
    В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві
    Фото: Укрінформ

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померла одна людина

    За минулу добу, 1 липня, у Києві коронавірус виявлено у 194 людей. Це на 37 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 30 червня був 231 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 214213 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 205036 осіб (за добу 1 липня 179)
    • померли 5195 осіб (за добу 1)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127434 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 50 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 56 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 123873 особи (за добу 1 липня 75)
    • померли 2752 людини (за добу 3)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2236497 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 1 липня зафіксовано 696 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях

    Нагадаємо, за добу 30 червня в Києві виявили 231 хворого на коронавірус.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    За добу 30 червня в Києві було зроблено 15984 щеплення, що є наразі рекордною кількістю.

    Цього тижня Центр вакцинації проти Covid-19 працюватиме 5 днів – від 30 червня до 4 липня.

    До слова, для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19 залучено працівників «Муніципальної охорони».

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Свіжі Covid-дані: в Києві за добу менше 200 нових хворих