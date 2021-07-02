Свіжі Covid-дані: в Києві за добу менше 200 нових хворих

В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

Минулої доби в Києві від коронавірусу померла одна людина

За минулу добу, 1 липня, у Києві коронавірус виявлено у 194 людей. Це на 37 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 30 червня був 231 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 214213 випадків захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 205036 осіб (за добу 1 липня 179)

померли 5195 осіб (за добу 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127434 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 50 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 56 осіб.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 123873 особи (за добу 1 липня 75)

померли 2752 людини (за добу 3)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2236497 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 1 липня зафіксовано 696 хворих на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях



Нагадаємо, за добу 30 червня в Києві виявили 231 хворого на коронавірус.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

За добу 30 червня в Києві було зроблено 15984 щеплення, що є наразі рекордною кількістю.

Цього тижня Центр вакцинації проти Covid-19 працюватиме 5 днів – від 30 червня до 4 липня.

До слова, для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19 залучено працівників «Муніципальної охорони».

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