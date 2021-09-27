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    Свіжі Covid-дані: в Києві за добу виявлено менш як 150 нових хворих

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    Коронавірус продовжує атакувати киян - Свіжі Covid-дані: в Києві за добу виявлено менш як 150 нових хворих
    Коронавірус продовжує атакувати киян
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померло п'ять осіб

    За минулу добу, 26 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 135 осіб. Це на 91 випадок менше, ніж за попередній день (за добу 25 вересня було зафіксовано 226 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 232 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 219 тис. осіб (за добу 26 вересня – 36)
    • померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 5)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 133 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 60 нових хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб (за добу 26 вересня – 16)
    • померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 0).

    За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

    26 вересня в Україні медики зафіксували 3 007 нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено майже 2,4 млн випадків Covid-19.

    Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Свіжі Covid-дані: в Києві за добу виявлено менш як 150 нових хворих