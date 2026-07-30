Киянка отримала дев'ять років за контрабанду канабісу з Таїланду

Підозрювана вступила в змову з невстановленою особою з Королівства Таїланд, яка придбала там 2 кг канабісу і відправила їй поштою

Канабіс відправили з Таїланду міжнародною поштою на ім’я вигаданої особи

Дарницький районний суд Києва засудив 25-річну жінку до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна за контрабанду та підготовку до збуту великої партії наркотиків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, обвинувачена разом із спільником організувала постачання канабісу з Таїланду до України. Наркотики замаскували під «тайський чай» і відправили міжнародною поштою на ім’я вигаданої особи. Під час митного контролю правоохоронці виявили в посилці майже 1,8 кг канабісу. Жінку затримали одразу після отримання відправлення у відділенні «Укрпошти» в межах контрольованої поставки.

Під час обшуків у двох квартирах, пов’язаних із засудженою, вилучили цілий асортимент наркотиків та психотропів: кокаїн, метадон, PVP, 4-ММС, МДМА, кетамін, амфетамін, галюциногенні гриби, а також екстракти й смолу канабісу. Крім цього, виявили електронні ваги та пакувальні матеріали для фасування заборонених речовин.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. До набрання вироком законної сили у засудженої є час на оскарження рішення в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у столиці поліцейські викрили трьох чоловіків, які організували масштабний збут амфетаміну та зберігали прекурсори для виготовлення психотропних речовин. Вартість вилученого товару за цінами «чорного» ринку становить понад 2,8 млн грн.

Раніше правоохоронці завершили загальнодержавну спецоперацію «Джентельмени-2026», у межах якої провели 435 обшуків у 23 областях України та Києві. За результатами операції вилучено майже 30 тис. нарковмісних рослин, понад 170 кг готового канабісу, ліквідовано 12 підпільних лабораторій і затримано 34 осіб.