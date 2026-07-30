Головна Київ Новини
search button user button menu button

Киянка отримала дев'ять років за контрабанду канабісу з Таїланду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Киянка отримала дев'ять років за контрабанду канабісу з Таїланду
Підозрювана вступила в змову з невстановленою особою з Королівства Таїланд, яка придбала там 2 кг канабісу і відправила їй поштою
фото: Київська обласна прокуратура

Канабіс відправили з Таїланду міжнародною поштою на ім’я вигаданої особи

Дарницький районний суд Києва засудив 25-річну жінку до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна за контрабанду та підготовку до збуту великої партії наркотиків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, обвинувачена разом із спільником організувала постачання канабісу з Таїланду до України. Наркотики замаскували під «тайський чай» і відправили міжнародною поштою на ім’я вигаданої особи. Під час митного контролю правоохоронці виявили в посилці майже 1,8 кг канабісу. Жінку затримали одразу після отримання відправлення у відділенні «Укрпошти» в межах контрольованої поставки.

Під час обшуків у двох квартирах, пов’язаних із засудженою, вилучили цілий асортимент наркотиків та психотропів: кокаїн, метадон, PVP, 4-ММС, МДМА, кетамін, амфетамін, галюциногенні гриби, а також екстракти й смолу канабісу. Крім цього, виявили електронні ваги та пакувальні матеріали для фасування заборонених речовин.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. До набрання вироком законної сили у засудженої є час на оскарження рішення в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у столиці поліцейські викрили трьох чоловіків, які організували масштабний збут амфетаміну та зберігали прекурсори для виготовлення психотропних речовин. Вартість вилученого товару за цінами «чорного» ринку становить понад 2,8 млн грн.

Раніше правоохоронці завершили загальнодержавну спецоперацію «Джентельмени-2026», у межах якої провели 435 обшуків у 23 областях України та Києві. За результатами операції вилучено майже 30 тис. нарковмісних рослин, понад 170 кг готового канабісу, ліквідовано 12 підпільних лабораторій і затримано 34 осіб.

Читайте також:

Теги: Київ суд наркотики вирок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Богдан Бенюк: Київ захаращений висотками – зіпсований геть
Богдан Бенюк: Київ захаращений висотками – зіпсований геть
25 липня, 15:10
Анатолій Анатоліч показав своє пошкоджене авто після зіткнення
Ведучий Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП: подробиці
22 липня, 16:27
Наслідки ударів по Києву
Масований удар по Києву. Міноборони РФ зробило цинічну заяву
2 липня, 08:33
Пошкодження будівлі у КиївЗоо
Росіяни обстріляли Київський зоопарк: травмовано тварин, пошкоджено зимовий сад
2 липня, 14:18
Зеленський і Клименко на місці ворожого удару в Дарницькому районі Києва
Зеленський оглянув місце удару по житлових будинках у столиці (відео)
2 липня, 16:58
Перекрито рух вулицею Урлівською
У Києві перекрито рух транспорту низкою вулиць
6 липня, 08:38
Влучання сталося в 25-поверховий будинок монолітно-каркасного типу будівництва
Атака на багатоповерхівку в Дарницькому районі 6 липня: удар зруйнував підвал і нижні поверхи
8 липня, 12:53
До набрання вироком законної сили Петрик перебуватиме під вартою
Колишній суддя Київського апеляційного адмінсуду отримав сім років ув’язнення
10 липня, 13:11
Сандра Аудкірк – кар'єрна американська дипломатка з понад 30-річним досвідом роботи у сфері зовнішньої політики та безпеки США
Посольство США в Україні очолила Сандра Аудкірк: дос'є
17 липня, 19:09

Новини

У Києві 17-річний хлопець поранив ножем патрульного
У Києві 17-річний хлопець поранив ножем патрульного
Киянка отримала дев'ять років за контрабанду канабісу з Таїланду
Киянка отримала дев'ять років за контрабанду канабісу з Таїланду
Рух мостом Метро буде частково обмежено до 3 серпня (схема)
Рух мостом Метро буде частково обмежено до 3 серпня (схема)
Влада Києва відреагувала на скандал через доступ до метро під час тривоги
Влада Києва відреагувала на скандал через доступ до метро під час тривоги
На Обухівщині підлітки скинули з вікна пакет із водою, який влучив у візок із немовлям
На Обухівщині підлітки скинули з вікна пакет із водою, який влучив у візок із немовлям
Вирва від ракети та випалені крамниці: що відбувається на ринку «Почайна» після атаки
Вирва від ракети та випалені крамниці: що відбувається на ринку «Почайна» після атаки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua