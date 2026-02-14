Теплопостачання у Києві: 400 будинків знову з опаленням

Без опалення опинилися 2600 житлових будинків

У Києві тривають інтенсивні відновлювальні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури, що постраждали внаслідок атаки ворога. Станом на ранок 14 лютого комунальним службам вдалося відновити теплопостачання у 400 житлових будинках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києві Віталія Кличка.

Мер столиці зазначив, що фахівці «Київтеплоенерго» працюють у цілодобовому режимі, щоб повернути комфорт у домівки киян.

«Комунальники працюють, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки, які опинилися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого. Тоді, нагадаю, без опалення опинилися 2600 житлових будинків», – повідомив Віталій Кличко.

Як відомо, до столиці прибули ще 323 генератори, передані Європейським Союзом у межах підтримки енергетичної інфраструктури України. Загальна кількість автономних джерел живлення, отриманих містом від ЄС, тепер становить 500 одиниць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міську владу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає «Главком».

Зазначається, що технічна допомога включає 438 установок потужністю 20 кВт та 62 одиниці на 22 кВт. Як і перша частина допомоги, що складалася зі 177 пристроїв, нова партія призначена переважно для забезпечення роботи індивідуальних теплопунктів у житлових будинках. Це дозволить підтримувати теплопостачання в умовах дефіциту електроенергії.