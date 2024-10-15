РФ вдарила балістикою по Миколаєву, оголошувалась тривога в ряді областей

Росіяни вночі 15 жовтня завдали ударів по Миколаївській області балістичними ракетами

В ніч проти 15 жовтня окупанти завдали кілька ударів балістичними ракетами по регіонах України. Моніторингові канали та українські пабліки зазначають, що пролунали вибухи в Миколаєві.

Раніше, перед вибухами, Повітряни сили України попереджали про швидкісні цілі на Миколаїв. Тривога оголошувалась у різних регіонах країни.

У свою чергу міський головМиколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що звук вибуху було чутно до початку оголошення повітряної тривоги.

Перед цим, о 02:31, Повітряні сили ЗСУ попереджали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня в тих областях, де оголошено повітряну тривогу.

В цей же час кореспонденти «Суспільного» повідомили про повторні вибухи.

Моніторингові канали передають, що по Миколаєву «прилетіло» 7 разів і було чутно вибухи, наразі повідомляють про пожежу в одному із житлових будинків.

До слова, раніше російські військові обстріляла один із житлових районів Херсона, снаряд влучив у житловий будинок, загинули двоє жінок. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Нагадаємо, 9 жовтня російські окупанти завдали ударів із застосуванням артилерії по геріатричному центру у Степанівці Херсонського району. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав медичний персонал. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Як стало відомо, 7 жовтня, російські окупанти скинули на Херсон чотири авіаційні бомби. Внаслідок атаки ворога на цей час відомо про 20 поранених, серед яких – маленькі діти. Зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі.