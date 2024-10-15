Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вдарила балістикою по Миколаєву, оголошувалась тривога в ряді областей

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ вдарила балістикою по Миколаєву, оголошувалась тривога в ряді областей
Росіяни запустили балістику
фото з відкритих джерел

Росіяни вночі 15 жовтня завдали ударів по Миколаївській області балістичними ракетами

В ніч проти 15 жовтня окупанти завдали кілька ударів балістичними ракетами по регіонах України. Моніторингові канали та українські пабліки зазначають, що пролунали вибухи в Миколаєві. 

Раніше, перед вибухами, Повітряни сили України попереджали про швидкісні цілі на Миколаїв. Тривога оголошувалась у різних регіонах країни.

У свою чергу міський головМиколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що звук вибуху було чутно до початку оголошення повітряної тривоги.

Перед цим, о 02:31, Повітряні сили ЗСУ попереджали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня в тих областях, де оголошено повітряну тривогу.

В цей же час кореспонденти «Суспільного» повідомили про повторні вибухи.

Моніторингові канали передають, що по Миколаєву «прилетіло» 7 разів і було чутно вибухи, наразі повідомляють про пожежу в одному із житлових будинків.

До слова, раніше російські військові обстріляла один із житлових районів Херсона, снаряд влучив у житловий будинок, загинули двоє жінок. Про це  повідомляє Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, 9 жовтня російські окупанти завдали ударів із застосуванням артилерії по геріатричному центру у Степанівці Херсонського району. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав медичний персонал. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. 

Як стало відомо, 7 жовтня, російські окупанти скинули на Херсон чотири авіаційні бомби. Внаслідок атаки ворога на цей час відомо про 20 поранених, серед яких – маленькі діти.  Зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі.

Читайте також:

Теги: окупанти прокуратура Миколаїв військові будинок озброєння тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час концерту «Океану Ельзи» в Києві ТЦК влаштували перевірку документів у чоловіків
Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
12 жовтня, 15:08
Відправлення інструкторів дало б змогу розв'язати деякі логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українських військових на британські бази
Британія розглядає відправку військових інструкторів в Україну – The Times
10 жовтня, 17:47
Бізнес в умовах війни знаходить можливості, попри всі перешкоди
Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
28 вересня, 10:57
Противник намагається прорватися між Цукурине та Селидове, але безуспішно
Чи перетвориться Покровський напрямок на «катастрофу надій» для Росії?
27 вересня, 11:55
На підбитому безпілотнику видно мініатюрну камеру, підʼєднану до спеціального пристрою російського виробництва, оснащеного антенами
Росія вигадала спосіб, як захистити свої розвідувальні дрони (фото)
24 вересня, 13:48
У Росії заморозили два проєкти «Новатек»
Російська компанія «Новатек» згортає свої найперспективніші газові проєкти: названо причину
23 вересня, 17:36
Внаслідок російської атаки по Одесі четверо цивільних людей поранені
Росія вдарила ракетою по Одесі: є поранені
20 вересня, 15:51
Окупанти активізувалися на Харківщині
Росіяни готують наступ на Харківщині: Третя штурмова оцінила ситуацію
17 вересня, 11:48
Реальна війна показала, що технологіями можна захистити бійців, покращити їхню ефективність, але самих бійців замінити неможливо
Без піхоти навіть із мільярдами дронів воювати неможливо
16 вересня, 22:03

Події в Україні

Росіяни відбили частину виступу ЗСУ на Курщині, та просунулись біля Вовчанська – звіт ISW
Росіяни відбили частину виступу ЗСУ на Курщині, та просунулись біля Вовчанська – звіт ISW
РФ вдарила балістикою по Миколаєву, оголошувалась тривога в ряді областей
РФ вдарила балістикою по Миколаєву, оголошувалась тривога в ряді областей
Перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» у поліції назвали «рейдом на мажорів»
Перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» у поліції назвали «рейдом на мажорів»
Ворог просунувся в Торецьку, Золотій Ниві, Приютному та ще на двох напрямках – DeepState
Ворог просунувся в Торецьку, Золотій Ниві, Приютному та ще на двох напрямках – DeepState
Нацгвардійці під Покровськом знищили ворожий «Град» із боєкомплектом
Нацгвардійці під Покровськом знищили ворожий «Град» із боєкомплектом
Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
505K
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
39K
Польща фіксує зміни на ринку праці: хто замінює українців
32K
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
17K
«Слуга» Федієнко назвав причину масових рейдів ТЦК

Новини

15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
13 жовтня, 22:49

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua