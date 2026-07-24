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Низка столичних автобусів і один тролейбус 25-26 липня курсуватимуть зі змінами: перелік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Низка столичних автобусів і один тролейбус 25-26 липня курсуватимуть зі змінами: перелік
«Київпастранс» просить пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів.
фото: ud.org.ua

Змінений графік руху діятиме від початку і до завершення ярмарків

Цими вихідними, 25 та 26 липня 2926 року, низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху через заплановані сезонні ярмарки на вулицях Голосіївській, Татарській, Йорданській, Сержа Лифаря та Ігоря Юхновського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Зокрема, із початку руху до закінчення ярмарків у суботу, 25 липня, транспорт курсуватиме:

  • автобус № 39 – просп. Голосіївський – просп. Науки –  вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський. У зворотному напрямку без змін;
  • автобус № 98 – вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олександри Екстер –  просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;
  • автобус № 110 – вул. Радунська (у зворотному напрямку вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака, парна сторона (у зворотному – непарна) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом до ст. м. «Площа Українських Героїв»;
  • тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

У неділю, 26 травня, рух транспорту організують:

  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Митрофана Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська;
  • автобуси №№ 110, 112 – від ст. м. «Площа Українських Героїв» і ст. м. «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі вул. Івана Микитенка – вул. Сірожупанників – вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку без змін.

«Київпастранс» просить пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів.

Нагадаємо, у столиці найбільший пасажиропотік у наземному громадському транспорті зафіксовано на магістральних маршрутах, які проходять через кілька районів міста, а також на тих, що сполучають правий та лівий береги. Найменший пасажиропотік спостерігається на окремих автобусних маршрутах, що обслуговують житлові масиви з невисокою щільністю населення. Йдеться, зокрема, про автобусний маршрут № 54 «Вул. Покільська (пл. Михайла Співака) – ст. м. «Видубичі»».

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Теги: Київ громадський транспорт ярмарок

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