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У Києві повітряна тривога тривала 45 хвилин

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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У Києві повітряна тривога тривала 45 хвилин
колаж: glavcom.ua

Громадянам можна виходити з укриття

У Києві та низці областей України ввечері 25 червня оголошувалася повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з півночі. Станом на зараз оголошено відбій тривоги в більшості областей. У Києві загроза тривала 45 хвилин – з 20:52 до 21:38.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1583-й день повномасштабної війни.

Теги: Київ тривога війна Україна

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