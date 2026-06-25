У Києві повітряна тривога тривала 45 хвилин

Громадянам можна виходити з укриття

У Києві та низці областей України ввечері 25 червня оголошувалася повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з півночі. Станом на зараз оголошено відбій тривоги в більшості областей. У Києві загроза тривала 45 хвилин – з 20:52 до 21:38.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1583-й день повномасштабної війни.