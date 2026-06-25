У Києві повітряна тривога тривала 45 хвилин
Громадянам можна виходити з укриття
У Києві та низці областей України ввечері 25 червня оголошувалася повітряна тривога. Про це інформує «Главком».
Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з півночі. Станом на зараз оголошено відбій тривоги в більшості областей. У Києві загроза тривала 45 хвилин – з 20:52 до 21:38.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1583-й день повномасштабної війни.
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