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У Білій Церкві позашляховик збив чоловіка на пішохідному переході

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Білій Церкві позашляховик збив чоловіка на пішохідному переході
47-річна водійка автомобіля Kia Sportage здійснила наїзд на чоловіка
фото: Національна поліція Укрвїни

Внаслідок ДТП 49-річний постраждалий дістав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні

У Білій Церкві поліцейські розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав пішохід. Аварія сталася днями на бульварі Олександрійському. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області, інформує «Главком».

Правоохоронці попередньо встановили, що 47-річна водійка автомобіля Kia Sportage здійснила наїзд на чоловіка, який у цей момент переходив дорогу по пішохідному переході. Внаслідок ДТП 49-річний постраждалий дістав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту. 

Нагадаємо, у Білій Церкві поліцейські розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав малолітній пішохід. Аварія за участю легкового автомобіля та дев'ятирічного хлопчика сталася днями по вулиці Рибній. За попередніми даними правоохоронців, за кермом автомобіля Mercedes перебував 23-річний водій. Кермувальник здійснив наїзд на дитину, коли хлопчик вибіг на проїжджу частину з-за припаркованого мікроавтобуса. 

До слова, водієві автомобіля BMW, який 30 червня влаштував масштабну аварію із загиблою у Подільському районі столиці, повідомлено про підозру. Як з'ясувалося, 21-річний молодик узагалі не мав водійського посвідчення. Трагедія сталася напередодні близько 9:00 ранку на вулиці Івана Виговського. 

Теги: Біла Церква Київщина ДТП

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