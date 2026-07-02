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У Білій Церкві водій Mercedes збив дев'ятирічну дитину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Білій Церкві водій Mercedes збив дев'ятирічну дитину
Кермувальник здійснив наїзд на дитину, коли хлопчик вибіг на проїжджу частину з-за припаркованого мікроавтобуса
фото: Національна поліція України

За попередніми даними правоохоронців, за кермом автомобіля Mercedes перебував 23-річний водій

У Білій Церкві поліцейські розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав малолітній пішохід. Аварія за участю легкового автомобіля та дев'ятирічного хлопчика сталася днями по вулиці Рибній. Про це повідомили в поліції Київської області, інформує «Главком».

За попередніми даними правоохоронців, за кермом автомобіля Mercedes перебував 23-річний водій. Кермувальник здійснив наїзд на дитину, коли хлопчик вибіг на проїжджу частину з-за припаркованого мікроавтобуса.

Унаслідок дорожньо-транспортної події малолітній дістав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). Правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними на дорогах.

Нагадаємо, водієві автомобіля BMW, який 30 червня влаштував масштабну аварію із загиблою у Подільському районі столиці, повідомлено про підозру. Як з'ясувалося, 21-річний молодик узагалі не мав водійського посвідчення. Трагедія сталася напередодні близько 9:00 ранку на вулиці Івана Виговського. 

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Теги: ДТП Київщина дитина

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