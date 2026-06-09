Підпал магазину на Фастівщині: підозрюваного взято під варту

Палію загрожує до 10 років позбавлення волі

У Фастівському районі Київської області місцевий мешканець влаштував підпал продуктового магазину. Внаслідок пожежі будівля згоріла повністю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

До правоохоронців звернулася жителька села Дідівщина, яка помітила, що на одній із вулиць палає приміщення. Як з'ясували поліцейські, до підпалу причетний 54-річний чоловік. Він підійшов до будівлі й за допомогою паперового сміття та сірників підпалив продуктовий магазин.

Вогонь повністю знищив магазин, але обійшлося без постраждалих.

Палія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури вже повідомили йому про підозру за фактом умисного знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – його відправили під варту. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці рятувальники ліквідували серйозне займання у триповерховій споруді, яка не експлуатувалася. Вогонь швидко поширився конструкціями будівлі, охопивши всі поверхи та дах.

До слова, у ніч на 2 червня під час масштабної ворожої атаки загорілася будівля автосалону Zeekr, де представлені сучасні електромобілі. На оприлюднених відеоматеріалах видно відкрите полум'я, яке охопило будівлю, та стовпи чорного диму, що здіймаються над дахом автосалону.