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«Слуга Народу» на Київщині обрала нового очільника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Слуга Народу» на Київщині обрала нового очільника
Микола Калашник під час виступу на партійних зборах
фото: пресслужба Київської обласної організації політичної партії «Слуга Народу»

Члени ради підтримали кандидатуру Калашника одноголосно

Київську обласну організацію партії «Слуга Народу» очолив Микола Калашник. Його кандидатуру одностайно підтримали під час партійних зборів. Про це йдеться на офіційній сторінці партії «Слуга Народу» на Київщині, інформує «Главком».

У зборах взяли участь голова політичної партії Олександр Корнієнко та його заступник Віталій Безгін. Члени ради підтримали кандидатуру Калашника одноголосно.

 Серед ключових пріоритетів подальшої роботи – посилення взаємодії з місцевими депутатами та громадами Київщини.

Зазначимо, що раніше цю посаду з 2021 року обіймав народний депутат Андрій Мотовиловець, який склав повноваження 29 червня 2026 року.

Нагадаємо, у березні 2025 року уряд погодив призначення Миколи Калашника головою Київської обласної державної адміністрації, з 1 січня 2025 року він був в.о. голови Київської обласної державної адміністрації.

13 грудня 2024 року уряд призначив Калашника першим заступником голови Коївської обласної державної адміністрації. Раніше Калашник був очільником Дарницької районної державної адміністрації у місті Київ.

До слова, 25 травня відбулася зустріч фракції «Слуга народу» з президентом України Володимиром Зеленським. Основними темами зустрічі були війна та завдання України на найближчий період. 

Теги: Київщина партія Слуга народу

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