Негода на Київщині: рятувальники відкачують воду у трьох районах (фото)

Внаслідок зливи у низці населених пунктів зафіксовано підтоплення прибудинкових територій, підвальних та цокольних приміщень

Підрозділи ДСНС Обухівського, Вишгородського та Фастівського районів ліквідовують наслідки негоди, що пройшла Київською областю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Повідомляється, що внаслідок інтенсивних опадів у низці населених пунктів зафіксовано підтоплення прибудинкових територій, підвальних та цокольних приміщень. Рятувальники проводять відкачування води із застосуванням спеціальної техніки.

Підтоплення вулиці внаслідок зливи на Київщині фото: ДСНС Київщини

Зокрема в Обухові надзвичайники здійснювали відкачування води з підтопленого цокольного поверху комерційних приміщень, а у с. Тарасівка Фастівського району проводили роботи з відкачування води з підтопленої прибудинкової території житлового комплексу.

Рятувальники проводять відкачування води із затоплених територій фото: ДСНС Київщини

«Роботи тривають», – додали у ДСНС.

Рятувальники закликають громадян бути уважними під час ускладнення погодних умов, стежити за офіційними повідомленнями та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, 9 червня в Україні хмарно з проясненнями, по більшій частині країни короткочасні дощі та грози. В Україні мінлива хмарність. Вночі дощі очікуються у більшості північних, центральних та південних областей, вдень – по всій території, крім заходу, місцями з грозами. Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 13–18°, у західних областях 10–15°; вдень 20–25°, на півдні та південному сході країни до 28°.

Синоптики пояснюють: 9–11 червня у більшості областей по-літньому нестійку погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти в полі зниженого тиску та волога тепла повітряна маса. Така синоптична ситуація сприятиме активному розвитку конвекції, особливо в денні години, що спричинятиме типові літні короткочасні дощі з дуже строкатим розподілом за територією та інтенсивністю. Тиск і вологість зазнаватимуть коливань.

До слова, у Києві через сильну зливу 6 червня рух транспорту на вулиці Академіка Кухаря був ускладнений в обох напрямках.