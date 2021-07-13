У Києві виявлено вдвічі більше хворих на коронавірус, ніж минулої доби

В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

За минулу добу, 12 липня, у Києві коронавірус виявлено у 142 людей. Це на 79 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 11 липня було 63 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 215869 випадків захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 206794 особи (за добу 12 липня – 130)

померли 5208 осіб (за добу – 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127810 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 20 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 13 осіб.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124329 осіб (за добу 12 липня – 30)

померли 2759 людей (за добу – 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2241698 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 12 липня зафіксовано 481 хворий на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) та Харківській (23) областях.



Нагадаємо, за добу 11 липня в Києві було виявлено 63 хворих на коронавірус.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Із 5 липня Центр вакцинації від Covid-19 в Києві працює щодня – з 10:00 до 17:30.

Також у Києві від Covid-19 можна щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть в режимі мінівакцинальних центрів кожні вихідні.

Але кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

Читайте також: