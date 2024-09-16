У Челябінську школяр з молотком напав на однокласників, одна дитина у критичному стані (відео)

13-річний семикласник Рома проломив череп молотком своїй однокласниці

У російському Челябінську школяр приніс до класу молоток і накинувся на однокласників. Унаслідок нападу одна з постраждалих у лікарні у критичному стані. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Як зазначає Shot, 13-річний учень корекційної школи сьогодні вранці зміг пронести до класу молоток. Він дістав його, побіг у бік однокласників і почав хаотично завдавати ударів. Найбільше дісталося одній із дівчаток.

Російські пабліки публікують кадри госпіталізації 13-річної школярки, яка стала жертвою нападу однокласника в одній із шкіл Челябінська. Хлопець прийшов до школи з молотком та ножем pic.twitter.com/WxLEuyRqpU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 16, 2024

13-річний семикласник Рома, за даними SHOT, проломив череп молотком своїй однокласниці, 13-річній Валерії. Дівчинку госпіталізували до реанімації обласної дитячої клінічної лікарні, за її життя борються лікарі. Дівчинка, як повідомляється, у критичному стані.

Як стало відомо виданню, нападник не вибирав цілеспрямовано жертв, увійшов до класу і нападав хаотично. Рятувати учнів кинулась учителька хімії, яка дала підлітку відсіч. У педагога, за даними видання, несерйозні поранення.

Як повідомляється, підліток, який напав на однокласників, спостерігався у шкільного психолога, був замкнутим та майже не спілкувався з однолітками.

«За попередніми даними, челябінський підліток, який напав на школу, був учасником суїцидальної гри-смертельного квесту. Школяр виконував завдання, фіналом яких мало стати самогубство. Але задумане до кінця він довести не зумів. Після нападу його затримали. Роман дуже часто розмірковував про світовий порядок, нацизм, силу зброї та свободу слова», – йдеться у повідомленні.

Зараз затриманий підліток разом із батьками перебуває під вартою в поліції. Загалом постраждали четверо: учні Лера, Маша та Андрій та вчитель. У вчительки зламаний палець. Терміново посилені заходи безпеки у всіх школах Челябінської області.

Раніше повідомлялося, що під Улан-Уде стався напад на школу №5 у військовому містечку Сосновий бір. Учень 9-го класу з сокирою напав на семикласників і вчительку, а потім підпалив клас.