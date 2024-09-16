Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Челябінську школяр з молотком напав на однокласників, одна дитина у критичному стані (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Челябінську школяр з молотком напав на однокласників, одна дитина у критичному стані (відео)
Рятувати учнів кинулась учителька хімії, яка дала підлітку відсіч
фото: росЗМІ

13-річний семикласник Рома проломив череп молотком своїй однокласниці

У російському Челябінську школяр приніс до класу молоток і накинувся на однокласників. Унаслідок нападу одна з постраждалих у лікарні у критичному стані. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Як зазначає Shot, 13-річний учень корекційної школи сьогодні вранці зміг пронести до класу молоток. Він дістав його, побіг у бік однокласників і почав хаотично завдавати ударів. Найбільше дісталося одній із дівчаток.

13-річний семикласник Рома, за даними SHOT, проломив череп молотком своїй однокласниці, 13-річній Валерії. Дівчинку госпіталізували до реанімації обласної дитячої клінічної лікарні, за її життя борються лікарі. Дівчинка, як повідомляється, у критичному стані.

Як стало відомо виданню, нападник не вибирав цілеспрямовано жертв, увійшов до класу і нападав хаотично. Рятувати учнів кинулась учителька хімії, яка дала підлітку відсіч. У педагога, за даними видання, несерйозні поранення.

Як повідомляється, підліток, який напав на однокласників, спостерігався у шкільного психолога, був замкнутим та майже не спілкувався з однолітками. 

«За попередніми даними, челябінський підліток, який напав на школу, був учасником суїцидальної гри-смертельного квесту. Школяр виконував завдання, фіналом яких мало стати самогубство. Але задумане до кінця він довести не зумів. Після нападу його затримали. Роман дуже часто розмірковував про світовий порядок, нацизм, силу зброї та свободу слова», – йдеться у повідомленні.

Зараз затриманий підліток разом із батьками перебуває під вартою в поліції. Загалом постраждали четверо: учні Лера, Маша та Андрій та вчитель. У вчительки зламаний палець. Терміново посилені заходи безпеки у всіх школах Челябінської області.

Раніше повідомлялося, що під Улан-Уде стався напад на школу №5 у військовому містечку Сосновий бір. Учень 9-го класу з сокирою напав на семикласників і вчительку, а потім підпалив клас.

Теги: росія школа напад самогубство роман поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що криється за концентрацією білоруських військ біля кордону?
Концентрація білоруських військ біля кордону: чого добивається Лукашенко?
26 серпня, 12:30
Чого чекати від білоруської загрози?
Білоруські війська на кордоні: що насправді ховається за гучними заявами?
4 вересня, 12:12
Путін втрачає статус жорсткого політика за кордоном
Курська операція. Політичний вірус, що розхитує позиції Путіна
2 вересня, 16:13
Російський боєприпас влучив поруч з торговельним кіоском
Удар по дитячому кафе на Запоріжжі: поліція повідомила деталі
20 серпня, 20:00
Від багатоповерхівки, в яку прилетіла авіабомба, майже нічого не залишилося
Росіяни зруйнували авіабомбою багатоповерхівку в Мирнограді, є загиблі
17 серпня, 18:47
Пожежа на комбінаті «Кавказ» після удару Сил оборони України, 18 серпня 2024 р.
Сили оборони атакували комбінат «Кавказ» у Ростовській області. Подробиці від Генштабу
18 серпня, 11:59
Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя
Обмін полоненими: опубліковано повний список звільнених українців
24 серпня, 17:26
Польща готується дати відсіч російській загрозі
«Наш обов'язок»: Польща націлилися на російські ракети
2 вересня, 10:14
Російський безпілотник порушив повітряний простір Румунії в ніч на 8 вересня
Російський дрон залетів до Румунії. Реакція Бухареста
8 вересня, 10:31

Соціум

У Челябінську школяр з молотком напав на однокласників, одна дитина у критичному стані (відео)
У Челябінську школяр з молотком напав на однокласників, одна дитина у критичному стані (відео)
У центрі німецького міста Кельн пролунав вибух: подробиці
У центрі німецького міста Кельн пролунав вибух: подробиці
РФ кидає у бій проти ЗСУ на Курщині недосвідчених призовників – Forbes
РФ кидає у бій проти ЗСУ на Курщині недосвідчених призовників – Forbes
Шанхай спіткав найсильніший тайфун за останні 75 років (відео)
Шанхай спіткав найсильніший тайфун за останні 75 років (відео)
Польща вводить режим надзвичайного стану через повені
Польща вводить режим надзвичайного стану через повені
Палають авто, зафіксовано влучання: Білгород зазнав атаки (відео)
Палають авто, зафіксовано влучання: Білгород зазнав атаки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
58K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
47K
Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги
32K
У Монголії Путін звертався «за порадою» щодо продовження війни до шаманів – ЗМІ
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Сьогодні, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua