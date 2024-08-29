Угруповання ІДІЛ планувало вбити десятки тисяч людей – NYT

ЦРУ допомогло запобігти теракту на концерті Тейлор Свіфт

ЦРУ передало владі Австрії розвіддані, в яких міститься інформація про те, що «Ісламська держава» (ІДІЛ) планувала влаштувати теракт на концерті Тейлор Свіфт у серпні. Про це пише The New York Times з посиланням на заступника гендиректора спецслужби Девіда Коена.

За інформацією відомства, масові вбивства готували чотири прихильники радикалів. Австрійські силовики вже заарештували підозрюваних. «Вони планували вбити величезну кількість людей, десятки тисяч людей на цьому концерті», – повідомив Коен.

У підозрюваних виявили складники бомб. Також з'ясувалося, що вони мали доступ до концертних майданчиків.

Нагадаємо, що концерти Тейлор Свіфт були заплановані на початок серпня. На одни лише виступ було продано 200 тис. квитків.

Пізніше стало відомо, що всі три концерти американської попзірки Тейлор Свіфт, які мали відбутися у Відні, скасували через імовірність теракту. Концерти шоу The Eras Tour Vienna Shows мали відбутися у четвер, п'ятницю та суботу. Їх скасували після того, як увечері середи, 7 серпня, поліція поінформувала про викриття терористичної змови.

До слова, чоловік, який готував атаку на концерті, – це дев'ятнадцятирічний австрієць, який мав намір в'їхати в натовп фанатів співачки біля входу на стадіон, де мав пройти захід. А також завдати ударів ножами і підірвати саморобну бомбу.