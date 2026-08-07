Окупанти вдарили по Слов'янську: є постраждалі

Внаслідок атаки постраждали п'ятеро осіб

Російські окупаційні війська завдали удару реактивними системами залпового вогню «Торнадо-С» по Словʼянську Донецької області. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, передає «Главком».

Ворожий обстріл стався у пʼятницю, 7 серпня, близько 14:45. Ціллю російських окупантів стало логістичне перехрестя міста. Внаслідок вибухів пошкоджено близько 30 приватних будинків та повністю знищено чотири автомобілі.

«Наразі відомо про п'ятьох поранених. Усім надається медична допомога. Маємо також одного загиблого. На даний момент він неідентифікований. Бережіть себе. Тримаємося. Ми разом!», – зазначив очільник МВА.

Як відомо, протягом дня, 7 серпня, російські війська завдали серії ударів по населених пунктах Запорізького району. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворожий FPV-дрон ударив по селищу Кушугум, внаслідок чого поранень зазнали 58-річний чоловік та 55-річна жінка. На жаль, від отриманих травм жінка загинула. Ще одна смертельна атака сталася у Новосолоному, де росіяни атакували цивільну автівку – загинув 41-річний чоловік.

Також сьогодні російські окупаційні війська двічі вдарили по Дніпровському району. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, внаслідок першої атаки виникла пожежа, проте, за попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Невдовзі ворог знову завдав удару – вогонь охопив склади логістичної компанії.

До слова, російські окупаційні війська завдали удару касетними боєприпасами по місту Ізюм на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Ще щонайменше четверо отримали поранення, усім потерпілим медичні бригади надали необхідну допомогу.