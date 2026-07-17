Газовидобувний об'єкт «Нафтогазу» перебуває під масованою атакою РФ: заява компанії

Це вже 250-та атака на підприємства Групи «Нафтогаз» від початку року.

Російські окупанти зранку 17 липня продовжують масовану атаку безпілотниками на один з об'єктів газовидобутку Групи «Нафтогаз» у Харківській області. Через обстріл роботу підприємства зупинено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Нафтогазу».

У компанії повідомили, що співробітники перебувають в укриттях, а завдяки вжитим заходам безпеки ніхто з персоналу не постраждав.

«У результаті обстрілу роботу підприємства зупинено. Співробітники перебувають в укриттях», – зазначили у «Нафтогазі».

Наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо, оскільки загроза повторних ударів зберігається, а атака триває. У компанії наголосили, що це вже 250-та атака на підприємства Групи «Нафтогаз» від початку року.

Нагадаємо, вранці, 6 липня російські окупанти завдали масованого удару по газовидобувних об'єктах «Нафтогазу» у Харківській області. Внаслідок атаки постраждав один працівник.