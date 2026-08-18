Росія пошкодила розподільчий центр мережі Eva у Броварах (фото)
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу люди не постраждали
Унаслідок ранкової атаки російських військ зазнав влучання розподільчий центр у Броварах, який обслуговує магазини Eva та інтернет-магазин Eva.ua. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу люди не постраждали. На місці події продовжують працювати рятувальники, гасіння пожежі триває.
У компанії зазначають, що остаточні масштаби пошкоджень оцінять після завершення ліквідації пожежі. За попередніми даними, зазнали ушкоджень як склад інтернет-магазину Eva.ua, так і склад, з якого здійснюються поставки до роздрібних точок.
Через надзвичайну ситуацію можливі тимчасові незручності для покупців:
- частина товарів може тимчасово бути відсутньою у деяких магазинах;
- виконання окремих інтернет-замовлень може затриматися.
У пресслужбі запевнили, що працівники контакт-центру зв’яжуться з клієнтами, якщо атака вплинула на їхні замовлення, а компанія вже вживає заходів для мінімізації наслідків інциденту.
Нагадаємо, від початку доби у Києві вже п'ять разів оголошувалася повітряна тривога.
До слова, у ніч проти 5 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та області, спрямувавши балістичні й крилаті ракети на цивільну логістичну інфраструктуру. Руйнувань і пошкоджень зазнали об'єкти щонайменше 12 великих брендів, компаній та виробництв.
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