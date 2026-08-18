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Росія пошкодила розподільчий центр мережі Eva у Броварах (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росія пошкодила розподільчий центр мережі Eva у Броварах (фото)
На місці події продовжують працювати рятувальники, гасіння пожежі триває
фото: пресслужба мережі Eva

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу люди не постраждали

Унаслідок ранкової атаки російських військ зазнав влучання розподільчий центр у Броварах, який обслуговує магазини Eva та інтернет-магазин Eva.ua. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу люди не постраждали. На місці події продовжують працювати рятувальники, гасіння пожежі триває.

Наслідки влучання у розподільчий центр у Броварах
Наслідки влучання у розподільчий центр у Броварах
фото: Київ24

У компанії зазначають, що остаточні масштаби пошкоджень оцінять після завершення ліквідації пожежі. За попередніми даними, зазнали ушкоджень як склад інтернет-магазину Eva.ua, так і склад, з якого здійснюються поставки до роздрібних точок.

Через надзвичайну ситуацію можливі тимчасові незручності для покупців:

  • частина товарів може тимчасово бути відсутньою у деяких магазинах;
  • виконання окремих інтернет-замовлень може затриматися.

У пресслужбі запевнили, що працівники контакт-центру зв’яжуться з клієнтами, якщо атака вплинула на їхні замовлення, а компанія вже вживає заходів для мінімізації наслідків інциденту.

Нагадаємо, від початку доби у Києві вже п'ять разів оголошувалася повітряна тривога.

До слова, у ніч проти 5 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та області, спрямувавши балістичні й крилаті ракети на цивільну логістичну інфраструктуру. Руйнувань і пошкоджень зазнали об'єкти щонайменше 12 великих брендів, компаній та виробництв.

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Теги: обстріл Київщина

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