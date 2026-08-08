РФ вбила трирічного хлопчика, його бабусю та дідуся: деталі атаки на Київщину

Батьки дитини зазнали поранень та опіків, а її 15-річного брата госпіталізували до реанімації

У ніч проти 8 серпня російські війська атакували безпілотниками Броварський район Київської області. У селі Пухівка внаслідок влучання дронів у приватне домоволодіння загинули троє людей, серед них – трирічна дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Близько 00:40 п'ять російських безпілотників влучили у приватне домоволодіння в Пухівці. Унаслідок удару двоповерховий житловий будинок був повністю зруйнований, після чого виникла пожежа. Також знищено господарські споруди та два автомобілі.

Жертвами російської атаки стали трирічний хлопчик, його бабуся та дідусь. Батьки дитини отримали уламкові поранення та опіки. Постраждав також 15-річний старший брат хлопчика – з опіками його госпіталізували до реанімаційного відділення.

Крім того, травм зазнав 21-річний сусід, який після удару прийшов на допомогу родині.

Наслідки атаки по Броварському району фото: прокуратура

За фактом російської атаки розпочато досудове розслідування за статтею про вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей. На місці атаки працюють прокурори та слідчі, які фіксують наслідки удару та проводять першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, внаслідок удару Росії у Броварському районі пошкоджено 9 приватних будинків, один – знищено. Також пошкоджені господарські споруди, 2 автомобілі та складські приміщення одного з підприємств. Пожежі, що виникли внаслідок атаки, ліквідовані.

У Києві після атаки спалахнули пожежі у Голосіївському та Оболонському районах. Відомо про чотирьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. Відомо про чотирьох постраждалих, трьох із них госпіталізували.