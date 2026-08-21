«Прораховано найскладніші сценарії»: Кличко розповів, як Київ готується до зимових атак

Кличко зазначив, що минулі удари по енергетичних об’єктах показали необхідність створення дублюючих джерел тепла для районів столиці

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у Києві будується резервна система теплопостачання, яка дозволить забезпечити містян теплом у разі пошкодження центральної інфраструктури через російські атаки. Про це він сказав під час круглого столу «35 років відновленої Незалежності. Єдність навколо Прапора», повідомляє кореспондент «Главкома».

Міський голова зазначив, що минулі удари по енергетичних об’єктах показали необхідність створення дублюючих джерел тепла для районів столиці.

«Ми конструктивно працюємо з державою щодо побудови дублюючої системи, яка у випадку руйнування центральної системи теплопостачання повинна забезпечити всі райони нашого міста», – сказав Кличко.

Водночас мер визнав, що у кількох районах реалізація таких проєктів ускладнена через щільну забудову та складність прокладання нових інженерних комунікацій. Для цих територій місто розглядає альтернативні варіанти опалення.

Кличко повідомив, що значна частина робіт пов’язана не лише з будівництвом нових об’єктів, а й зі створенням їхнього захисту від можливих атак.

Мер зазначив, що до кінця року Київ планує повністю забезпечити можливість резервного теплопостачання у разі пошкодження центральної системи. Водночас він наголосив, що реалізація цих планів значною мірою залежить від ефективності української протиповітряної оборони.

За словами Кличка, міська влада вже прорахувала різні сценарії розвитку подій, зокрема й найскладніші, щоб забезпечити киян теплом, водою та електропостачанням навіть в умовах нових атак.

Нагадаємо, підготовка України до нового опалювального сезону відбувається за «планами стійкості», що включають інженерний захист, розподілену генерацію та резервні джерела живлення. Втім, у Києві досі залишається ризикована зона щодо забезпечення теплопостачанням. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Костянтин Ковальчук.