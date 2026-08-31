У зруйнованій Милій під Києвом серед згарища вцілів поштомат із подарунком для дитини

Жителі села Мила продовжують розбирати завали на місці власних осель

У селі Мила Бучанського району серед згарища та суцільних руйнувань дивом уцілів поштомат «Нової пошти» № 65609. Попри масштабну пожежу та багатогодинну детонацію, комірки поштомату вистояли, а всередині зберігся подарунок до дня народження дитини. Про це у розповів волонтер і батько трьох дітей Руслан Щербатюк, чий власний будинок у Милій був повністю зруйнований під час трагедії, інформує «Главком».

Попри втрату домівки, чоловік помітив, що поштомат біля його будинку вистояв у вогняному пеклі, а всередині зачиненої комірки чекає неушкоджений презент для його доньки. Щербатюк закликав компанію приїхати та відновити об'єкт, запропонувавши допомогу місцевих жителів.

«Там у комірці лежить подарунок для нашої дочки на день народження. Пришліть своїх хлопців – ми з сусідами допоможемо встановити його знову. Це буде дуже символічно на фоні того апокаліптичного ландшафту, який відкривається. Реально крута фотозона, бо ви у нас незламні і круті», – написав волонтер.

У комірці вцілілого поштомата лежить подарунок для дочки волонтера на день народження фото: Руслан Щербатюк

За словами волонтера, навіть після того, як його подвір'я тричі обстежили сапери, там продовжують знаходити небезпечні залишки боєприпасів.

«Після трьох проходів саперів знаходимо ще і ще по двору. Судячи по 20 відрам десь кг по 15, що винесли з двору – біля 300 кг в асортименті, і знов знахідка! Жаль, що такою кількістю боєкомплекту можна було звільнити якесь село на фронті, а тут все летіло в своїх. Мила – Вишневе 2.0», – написав Щербатюк.

Волонтер показав боєкомплект, який знайшов на власному подвір'ї після детонації у Милій фото: Руслан Щербатюк

Нагадаємо, увечері 28 серпня російські війська атакували село Мила Бучанського району Київщини. Внаслідок влучання сталася масштабна детонація боєприпасів, яка тривала протягом ночі. Вибухами було пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти.

За останніми даними, кількість загиблих зросла до 38 людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти. Найбільше постраждав розташований поблизу епіцентру пансіонат для літніх людей «Добрий дім». Усі люди, які перебували в будівлі на момент трагедії, загинули.

Міністерство оборони після трагедії заявило, що зберігання боєприпасів поблизу житлової забудови є неприпустимим. Президент Володимир Зеленський також наголосив, що відповідальні за рішення, які призвели до таких наслідків, мають понести відповідальність.

До слова, компанія «Чиста вода», виробництво якої розташоване у селі Мила Бучанського району Київської області, тимчасово припинила виробництво та доставку питної води після російської атаки.