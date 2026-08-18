Ранкова атака на Київщину: у Броварському районі спалахнули пожежі, є руйнування

У Броварській громаді зафіксовано пожежі на трьох локаціях

Зранку 18 серпня російські війська атакували Київську область дронами, є влучання у Броварському районі. На трьох локаціях спалахнули пожежі. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації та міський голова Броварів Ігор Сапожко, інформує «Главком».

У Броварському районі пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок. Такі дані станом на 7:30 повідомили у КОВА. Інформації щодо постраждалих не надходило.

О 08:29 пролунав відбій. Четверта від початку доби повітряна тривога тривала понад дві години.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що станом на 7: 54 у Броварській громаді зафіксовано пожежі на трьох локаціях.

Нагадаємо, сьогодні вранці у повітряному просторі Київщини було зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працювали по цілях.

До слова, російсько-український конфлікт дедалі більше переростає у тотальну війну, цілями в якій стають не лише військові сили та об'єкти на фронті, а й цивільна інфраструктура, економіка та населення обох країн.