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У Борисполі російський безпілотник влучив у багатоповерхівку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Борисполі російський безпілотник влучив у багатоповерхівку
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 5 вересня
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки виникла пожежа 

У ніч на 5 вересня російськи терористи вдарили по Київщині. у Борисполі внаслідок атаки РФ пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового житлового будинку. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає «Главком».

У результаті влучання виникла пожежа даху та однієї з квартир. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці події працюють рятувальники та всі профільні служби. В ОВА закликають жителів реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, 4 вересня російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві, що розташована навпроти Софійського собору. 

Володимир Зеленський за результатами розмови з керівником СБУ Олександром Покладом повідомив, що ворожий дрон був спрямований безпосередньо в кабінет очільника спецслужби. На місці події працюють усі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.

Вибухова хвиля також пошкодила Будинок консисторії (Хлібню) XVIII століття, який розташований на території Національного заповідника «Софія Київська». У будівлі було пошкоджено вікна, віконні рами та скляні конструкції.

До слова, російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Київської області. У Бучанському районі внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення. 

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає. На місці влучання працюють усі необхідні екстрені та профільні служби. Рятувальники й правоохоронці ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий злочин російських військ проти цивільного населення.

Теги: пожежа безпілотник Київщина

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