Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Киянка назвала вартість переїзду до Варшави

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Киянка розповіла про витрати під час переїзду до Польщі
фото: Іnstagram.com/sofita.design

Дівчина розповіла, як доїхала з Києва до Варшави

Киянка Софія разом із хлопцем виїхала з України до Польщі. Українка розповіла, скільки їй коштував переїзд до Варшави. Про це пише «Главком» із посиланням на відео дівчини у TikTok.

Трансфер

Софія виїжджала з Києва трансфером прямо до Варшави, який коштував близько 15 тис. грн. «Ми брали для себе дуже комфортний транспорт, в якому було восьмеро людей. І за нього ми заплатили 14 700 грн. З Києва ми виїхали о 2-й годині дня, і в Варшаві були вже о 3-й годині ночі», – розповіла дівчина.

Житло

Квартиру пара орендувала одразу після приїзду до Польщі. «Також нам дуже пощастило, і ми одразу зняли собі квартиру. І за неї ми заплатили $1,6 тис. (18 тис. грн) + $1,6 тис. завдаток. А також ще 100% рієлтору. Ми поїхали одразу докупляти все для дому. Докупили техніку, їжу тощо. Вийшло це нам ще в 20 тис. грн», – зазначила українка.

Усього переїзд до Варшави обійшовся киянці у $5,640 (250 тис. грн).

Нагадаємо, українка Мілена, яка веде блог про життя у Польщі, в одному зі своїх відео блогерка розповіла про витрати в цій країні та назвала суми. Найдорожча стаття витрат для українки – це оренда квартири. На неї дівчина витрачає близько 25 тис. грн на місяць. 

Також повідомлялося, українка Іванна, яка мешкає у Вроцлаві, ділиться власним досвідом у блозі. В одному зі своїх відео вона розкрила суми витрат на місяць життя у Польщі. Іванна розповіла про власний список витрат на життя у Польщі. Вона живе з хлопцем, тож суми розрахувала на двох.

До слова, українка Тетяна, яка п’ять років мешкає у Польщі, розкрила головні переваги та недоліки життя у Польщі. Блогерка пояснила, чому життя у Познані не є ідеальним. 

Читайте також:

Теги: Київ Польща гроші еміграція Варшава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дарʼя Гончар та її мама бігли до укриття, але не встигли...
Обстріл Києва 2 червня: після трьох тижнів у реанімації померли 30-річна жінка та її мати
24 червня, 14:22
В оголошенні вказується, що в помешканні «продуманий кожен метр по функціональності і практичності»
«Хата Аладдіна». На Печерську продається елітна квартира, яка розсмішила мережу
25 червня, 19:17
Медик щодня їздить на роботу з Тернополя, долаючи понад 30 кілометрів в один бік
На Тернопільщині отоларинголог у 28 років очолив державну лікарню та кардинально її змінив
27 червня, 18:15
Навроцький прийняв лідерів Литви, Латвії, Естонії та Румунії
Науседа заявив, що готовий стати посередником у діалозі між Україною та Польщею
29 червня, 08:37
Наслідки російського удару по Києву 6 липня
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від атаки РФ: адреси
6 липня, 12:22
Забруднення негативно впливає на екосистему водойми
Гинуть риба, птахи та комахи. У Києві рятувальники очищають озеро, в яке після російської атаки потрапило паливо
4 липня, 17:57
З місця поховання Богдана Лепкого викрадено барельєф
У Кракові пошкоджено могилу українського письменника Лепкого. Реакція МЗС
5 липня, 14:58
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Польща розсекретить дані про всю військову допомогу Україні
5 липня, 18:51
Національний банк оновив офіційний курс валют на 7 липня 2026 року
Курс валют на 7 липня: долар і євро подешевшали
7 липня, 09:04

Життя

Киянка назвала вартість переїзду до Варшави
Киянка назвала вартість переїзду до Варшави
Українка розкрила чітку формулу, що треба для переїзду до Польщі
Українка розкрила чітку формулу, що треба для переїзду до Польщі
Аукціон Sotheby's побив рекорд: скільки коштує скелет тиранозавра
Аукціон Sotheby's побив рекорд: скільки коштує скелет тиранозавра
Солодке відкриття: астрономи виявили молекули цукру в хмарі Чумацькому Шляху
Солодке відкриття: астрономи виявили молекули цукру в хмарі Чумацькому Шляху
Найавторитетніший гороскоп на 16 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 16 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
«Обіймаю, братику». Залужний привітав військового Маркуса з поповненням в родині
«Обіймаю, братику». Залужний привітав військового Маркуса з поповненням в родині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
179K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2026
96K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
56K
Кремль відреагував на заяву Трампа про закриття неба над Україною

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua