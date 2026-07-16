Киянка назвала вартість переїзду до Варшави

Дівчина розповіла, як доїхала з Києва до Варшави

Киянка Софія разом із хлопцем виїхала з України до Польщі. Українка розповіла, скільки їй коштував переїзд до Варшави. Про це пише «Главком» із посиланням на відео дівчини у TikTok.

Трансфер

Софія виїжджала з Києва трансфером прямо до Варшави, який коштував близько 15 тис. грн. «Ми брали для себе дуже комфортний транспорт, в якому було восьмеро людей. І за нього ми заплатили 14 700 грн. З Києва ми виїхали о 2-й годині дня, і в Варшаві були вже о 3-й годині ночі», – розповіла дівчина.

Житло

Квартиру пара орендувала одразу після приїзду до Польщі. «Також нам дуже пощастило, і ми одразу зняли собі квартиру. І за неї ми заплатили $1,6 тис. (18 тис. грн) + $1,6 тис. завдаток. А також ще 100% рієлтору. Ми поїхали одразу докупляти все для дому. Докупили техніку, їжу тощо. Вийшло це нам ще в 20 тис. грн», – зазначила українка.

Усього переїзд до Варшави обійшовся киянці у $5,640 (250 тис. грн).

Нагадаємо, українка Мілена, яка веде блог про життя у Польщі, в одному зі своїх відео блогерка розповіла про витрати в цій країні та назвала суми. Найдорожча стаття витрат для українки – це оренда квартири. На неї дівчина витрачає близько 25 тис. грн на місяць.

Також повідомлялося, українка Іванна, яка мешкає у Вроцлаві, ділиться власним досвідом у блозі. В одному зі своїх відео вона розкрила суми витрат на місяць життя у Польщі. Іванна розповіла про власний список витрат на життя у Польщі. Вона живе з хлопцем, тож суми розрахувала на двох.

До слова, українка Тетяна, яка п’ять років мешкає у Польщі, розкрила головні переваги та недоліки життя у Польщі. Блогерка пояснила, чому життя у Познані не є ідеальним.