У Києві 24 серпня припинить роботу одна з центральних станцій метро

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Києві 24 серпня припинить роботу одна з центральних станцій метро
Обмеження триватимуть з 05:38 до 11:00 24 серпня
фото з відкритих джерел

Пасажирів метрополітену просять враховувати обмеження та заздалегідь планувати власні маршрути

У Києві в першій половині дня 24 серпня не буде працювати станція метро «Майдан Незалежності» – як на вхід, так і на вихід. Обмеження пов'язані із святкуванням Дня Незалежності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

«У неділю, 24 серпня, станція метро «Майдан Незалежності» буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Тимчасові зміни пов’язані з проведенням заходів на державному рівні з нагоди відзначення 34-ї річниці Незалежності України»,  сказано у повідомленні.

Зазначається, що обмеження триватимуть з 05:38 до 11:00 24 серпня. Пересадковий вузол «Майдан Незалежності» – станція «Хрещатик» працюватиме у звичайному режимі, а у випадку оголошення тривоги «Майдан Незалежності» працюватиме, як укриття.

Пасажирів метрополітену просять враховувати обмеження та заздалегідь планувати власні маршрути.

Нагадаємо, до 34-го Дня Незалежності України працівники комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень створили тематичні квіткові композиції в усіх районах столиці. Кожен квітник має символічну ідею, що відображає ключові події, символи та цінності українців під час війни.

Також у серпні Київ потонув в гортензіях: «Київзеленбуд» повідомив, що цього року пишні кущі прикрасили парки та сквери в усіх районах столиці. Ці квіти не лише створюють мальовничі локації для фото, але й допомагають покращувати мікроекологію міста, очищаючи повітря та приваблюючи запилювачів. 

У Києві 24 серпня припинить роботу одна з центральних станцій метро
У Києві 24 серпня припинить роботу одна з центральних станцій метро
