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    У Києві активісти просили канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії (фото)

    Активісти запевнили, що Україна ніколи не відмовиться від своєї Європейської та Євроатлантичної інтеграції - У Києві активісти просили канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії (фото)
    Активісти запевнили, що Україна ніколи не відмовиться від своєї Європейської та Євроатлантичної інтеграції
    фото: ukrinform.ua

    Участь у заході беруть близько 15 осіб

    У Києві активісти закликають канцлера Німеччини не намагатися схилити Україну до капітуляції та вимагають у німецького канцлера Олафа Шольца запровадити санкції проти агентів впливу Путіна в Німеччині. Про це пише Укрінформ.

    Учасники акції стоять навпроти Меморіалу на честь Героїв Небесної сотні та тримають плакат із написом «Punish Putin, not Ukraine» – «Карайте Путіна, а не Україну». Також вони промовляють свої промови через рупор. Окрім введення санкцій активісти вимагають не допустити запуску «Північного потоку-2», відкинути будь-які думки про примус України до виконання Мінських домовленостей та не вести з Росією жодних перемовин, доки не буде звільнено громадян України, незаконно утримуваних у російських катівнях.

    Активісти запевнили, що Україна ніколи не відмовиться від своєї Європейської та Євроатлантичної інтеграції та висловили сподівання, що нинішня акція буде почута Олафом Шольцем.

    Учасники акції також анонсували заходи з вшанування 20 лютого Героїв Небесної Сотні та всіх українських воїнів, які беруть участь у захисті незалежності, територіальної цілісності України.

    Рух по алеї Героїв Небесної сотні тимчасово обмежений. Також частково обмежений прохід людей по алеї – з обох боків дороги чергують працівники Нацгвардії.

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    У Києві активісти просили канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії (фото)
    У Києві активісти просили канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії (фото)
    У Києві активісти просили канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії (фото)
    У Києві активісти просили канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії (фото)
    У Києві активісти просили канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії (фото)
    У Києві активісти просили канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії (фото)
    У Києві активісти просили канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії (фото)
    У Києві активісти просили канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії (фото)
    фото: ukrinform.ua

    Сьогодні, 14 лютого, до Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц.

    Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення Росії в Україну «буде коштувати дуже дорого». Як повідомлялося, у зв’язку з приїздом пана Шольца у столиці можуть обмежити рух транспорту.

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    Теги: Росія Німеччина санкції акція активісти Україна Олаф Шольц
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    У Києві активісти просили канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії (фото)