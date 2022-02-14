У Києві активісти просили канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії (фото)

Активісти запевнили, що Україна ніколи не відмовиться від своєї Європейської та Євроатлантичної інтеграції

Активісти запевнили, що Україна ніколи не відмовиться від своєї Європейської та Євроатлантичної інтеграції

Участь у заході беруть близько 15 осіб

У Києві активісти закликають канцлера Німеччини не намагатися схилити Україну до капітуляції та вимагають у німецького канцлера Олафа Шольца запровадити санкції проти агентів впливу Путіна в Німеччині. Про це пише Укрінформ.

Учасники акції стоять навпроти Меморіалу на честь Героїв Небесної сотні та тримають плакат із написом «Punish Putin, not Ukraine» – «Карайте Путіна, а не Україну». Також вони промовляють свої промови через рупор. Окрім введення санкцій активісти вимагають не допустити запуску «Північного потоку-2», відкинути будь-які думки про примус України до виконання Мінських домовленостей та не вести з Росією жодних перемовин, доки не буде звільнено громадян України, незаконно утримуваних у російських катівнях.

Активісти запевнили, що Україна ніколи не відмовиться від своєї Європейської та Євроатлантичної інтеграції та висловили сподівання, що нинішня акція буде почута Олафом Шольцем.

Учасники акції також анонсували заходи з вшанування 20 лютого Героїв Небесної Сотні та всіх українських воїнів, які беруть участь у захисті незалежності, територіальної цілісності України.

Рух по алеї Героїв Небесної сотні тимчасово обмежений. Також частково обмежений прохід людей по алеї – з обох боків дороги чергують працівники Нацгвардії.

Сьогодні, 14 лютого, до Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення Росії в Україну «буде коштувати дуже дорого». Як повідомлялося, у зв’язку з приїздом пана Шольца у столиці можуть обмежити рух транспорту.