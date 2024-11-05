Renault випустили недорогий електричний фургон-кросовер (фото)
Електричний фургон Dacia Spring Cargo має 1085-літровий багажний відсік, а його вантажопідйомність становить 370 кг
Лінійку оновленого електрокросовера Dacia Spring 2025 поповнила комерційна версія Cargo. Фургон презентували у Великій Британії і саме там він надійде у продаж до кінця року за ціною від 14 995 фунтів стерлінгів ($19 750). Про це повідомляє видання Autocar.
Зовні нова Dacia Spring Cargo нічим не відрізняється від стандартного кросовера – навіть задні вікна фургону залишили. Основні зміни відбулися всередині.
Із салону прибрали задні сидіння, що утворило 1085-літровий багажний відсік. Вантажопідйомність Dacia Spring Cargo становить 370 кг. Водій та передні пасажири відділені металевою перегородки.
Комерційний електромобіль Dacia Spring Cargo непогано оснащений – є кондиціонер, камера, 10-дюймовий тачскрін та круїз-контроль.
Фургон створений на базі Dacia Spring Extreme з потужнішим 65-сильним електромотором. Він здатен розігнатися до сотні за 13,7 с і розвинути 125 км/год.
Батарея ємністю 26,8 кВт∙год забезпечує запас ходу в 225 км. Зарядити її у швидкому режимі на 80% можна за 45 хвилин.
Як відомо, електромобіль Dacia Spring – європейська версія моделі Renault City K-ZE. Обидва електрокари випускають у Китаї, а в їх основі лежить бензиновий кросовер Renault Kwid.
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