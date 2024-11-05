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Renault випустили недорогий електричний фургон-кросовер (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Renault випустили недорогий електричний фургон-кросовер (фото)
Фургон Dacia Spring Cargo зовні не відрізняється від стандартного кросовера
фото: Dacia

Електричний фургон Dacia Spring Cargo має 1085-літровий багажний відсік, а його вантажопідйомність становить 370 кг

Лінійку оновленого електрокросовера Dacia Spring 2025 поповнила комерційна версія Cargo. Фургон презентували у Великій Британії і саме там він надійде у продаж до кінця року за ціною від 14 995 фунтів стерлінгів ($19 750). Про це повідомляє видання Autocar.

Запас ходу електрокара становить 225 км
Запас ходу електрокара становить 225 км
фото: Dacia

Зовні нова Dacia Spring Cargo нічим не відрізняється від стандартного кросовера – навіть задні вікна фургону залишили. Основні зміни відбулися всередині.

Із салону прибрали задні сидіння, що утворило 1085-літровий багажний відсік. Вантажопідйомність Dacia Spring Cargo становить 370 кг. Водій та передні пасажири відділені металевою перегородки.

У салоні встановлено 10-дюймовий тачскрін
У салоні встановлено 10-дюймовий тачскрін
фото: Dacia

Комерційний електромобіль Dacia Spring Cargo непогано оснащений – є кондиціонер, камера, 10-дюймовий тачскрін та круїз-контроль.

Фургон створений на базі Dacia Spring Extreme з потужнішим 65-сильним електромотором. Він здатен розігнатися до сотні за 13,7 с і розвинути 125 км/год.

Батарея ємністю 26,8 кВт∙год забезпечує запас ходу в 225 км. Зарядити її у швидкому режимі на 80% можна за 45 хвилин.

Об'єм вантажного відсіку становить 1085 л
Об'єм вантажного відсіку становить 1085 л
фото: Dacia

Як відомо, електромобіль Dacia Spring – європейська версія моделі Renault City K-ZE. Обидва електрокари випускають у Китаї, а в їх основі лежить бензиновий кросовер Renault Kwid.

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Джерело
Теги: автомобіль Україна Renault Toyota Honda

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