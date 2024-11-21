У Києві через негоду дерева падають на автомобілі (фото)

У Святошинському районі рятувальники деблокування два автомобілі

У столиці через негоду та рясний мокрий сніг, на дорогах утворилась ожеледиця, а дерева не витримують опадів і падають на дорогу. Про це повідомляє «Київська служба порятунку».

«Оперативні підрозділи «Київської служби порятунку» цілодобово виїжджають на виклики, пов'язані з негодою. Зокрема, о 09:40 вирушили у Святошинський район на деблокування двох автомобілів, на які впало дерево», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою спецінструментів прибрали дерево з припаркованих автомобілів на вулиці Анатолія Петрицького. До робіт було залучено сім рятувальників та одна одиниця техніки. «Закликаємо водіїв бути уважними на дорогах і старатися не паркувати свої авто поблизу дерев», – закликали у службі порятунку.

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