Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві через негоду дерева падають на автомобілі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві через негоду дерева падають на автомобілі (фото)
фото: «Київська служба порятунку»

У Святошинському районі рятувальники деблокування два автомобілі

У столиці через негоду та рясний мокрий сніг, на дорогах утворилась ожеледиця, а дерева не витримують опадів і падають на дорогу. Про це повідомляє «Київська служба порятунку».

У Києві через негоду дерева падають на автомобілі (фото) фото 1

«Оперативні підрозділи «Київської служби порятунку» цілодобово виїжджають на виклики, пов'язані з негодою. Зокрема, о 09:40 вирушили у Святошинський район на деблокування двох автомобілів, на які впало дерево», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою спецінструментів прибрали дерево з припаркованих автомобілів на вулиці Анатолія Петрицького. До робіт було залучено сім рятувальників та одна одиниця техніки. «Закликаємо водіїв бути уважними на дорогах і старатися не паркувати свої авто поблизу дерев», – закликали у службі порятунку.

5 фото
На весь екран

Нагадаємо,

Теги: негода автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діти вимушені триматись за батьків, аби не впасти через потужний вітер
Туреччину накрила негода: вітер збиває дітей з ніг (відео)
Сьогодні, 13:16
Протестувальники згодом прорвалися на територію парламенту, і за допомогою машини знесли частину паркану
В Абхазії тривають протести проти угоди з РФ. Затосовуються димові шашки, є сутички
15 листопада, 12:44
Стабільний попит залишається на бензинові мотори
Як змінювалась популярність легковиків за типом пального за минулі 30 років
13 листопада, 14:49
Через падіння дерева на проїжджу частину на вулиці Сім'ї Ідзиковських рух транспорту перекрито
Зірвані дахи та повалені дерева: у Києві вітер наробив лиха (відео)
4 листопада, 11:05
Geely Cowboy – позашляхова версія моделі «Icon»
Geely випустили кросовер для бездоріжжя з оригінальним дизайном (фото)
2 листопада, 20:47
Ситуація на фронті станом на 2 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2024 року
2 листопада, 00:00
Mitsubishi DST – передсерійний варіант нового семимісного кросовера
Mitsubishi показали новий сімейний кросовер (фото)
25 жовтня, 20:11
Рішенням суду майно Повалій на території України стягнули в дохід держави
Суд конфіскував у Таїсії Повалій авто, земельні ділянки та права на пісні
23 жовтня, 14:50
За результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали 40-річного місцевого мешканця
Викрав РЕБ із автівки військового: у Києві затримано зловмисника (фото)
22 жовтня, 14:38

Новини

Київському театру на Подолі присвоєно ім’я його засновника Віталія Малахова
Київському театру на Подолі присвоєно ім’я його засновника Віталія Малахова
У Києві через негоду дерева падають на автомобілі (фото)
У Києві через негоду дерева падають на автомобілі (фото)
Кільцева електричка на вихідних змінить маршрут на ділянці від Троєщини на Почайну
Кільцева електричка на вихідних змінить маршрут на ділянці від Троєщини на Почайну
Київ частково компенсує ветеранам протези та переобладнання авто
Київ частково компенсує ветеранам протези та переобладнання авто
В одному з районів столиці містяни виявили міну
В одному з районів столиці містяни виявили міну
Між Києвом та Будапештом курсуватиме прямий щоденний потяг
Між Києвом та Будапештом курсуватиме прямий щоденний потяг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
46K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
31K
Померла ексспівачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
20K
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
14K
У «Резерв+» з'явилася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії людей

Новини

«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині
Сьогодні, 14:57
Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Сьогодні, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua