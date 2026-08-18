У Києві нетверезий водій на Infiniti протаранив 10 припаркованих авто (відео)

Порушник протаранив машини, які були припарковані вздовж узбіччя дороги

У Києві в ніч проти 18 серпня на бульварі Верховної Ради водій легковика влаштував масштабну ДТП, протаранивши близько 10 автомобілів. За словами очевидців, у винуватця аварії були явні ознаки сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Фото та відео наслідків надзвичайної події опублікували в соціальних мережах. «На бульварі Верховної Ради сталася масштабна ДТП. Попередньо, водій на Infiniti, з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, пошкодив близько десяти автомобілів», – йдеться в повідомленні.

На опублікованих в соцмережах фото та відео можна побачити наслідки ДТП – порушник протаранив машини, які були припарковані вздовж узбіччя дороги.

Порушник протаранив машини, які були припарковані вздовж узбіччя дороги фото: Київ оперативний

Крім того, на одному із записів можна побачити стан водія Infiniti – ймовірно внаслідок аварії він отримав травми, але також помітна його реакція на звернення оточуючих. Наразі офіційної інформації щодо цього інциденту, не має.

На відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, у Києві на вулиці Великій Васильківській поблизу станції метро «Палац Україна» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів марки BMW. Офіціантка закладу розповіла про перші хвилини після зіткнення. Дівчина розповіла, що зайшла всередину приміщення буквально за кілька секунд до аварії. За її словами, вона побачила, як BMW кілька разів перекинувся та летів у скло, а вже потім помітила другу, ще сильніше пошкоджену автівку. У цей момент на терасі не було ні відвідувачів, ні персоналу.